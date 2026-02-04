Condutor que arrastou agente da PSP ao longo de 200 metros era motorista de taxi reformado

O condutor da viatura que arrastou um agente da PSP ao longo de cerca de 200 metros na terça-feira, 3 de fevereiro, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, tem 63 anos e é motorista de táxi reformado, segundo um comunicado conjunto da Polícia Judiciária e da PSP, em que informam que o homem foi detido pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e de um crime de resistência e coação sobre funcionário."Os factos que estiveram na origem da presente investigação ocorreram na manhã de ontem, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, quando a vítima, no cumprimento das suas funções, abordou o condutor de uma viatura particular que, naquele local e de forma reiterada, se dedicava à angariação e transporte de passageiros sem ter licença para o efeito", lembram as duas forças de segurança."Ao ser abordado, o suspeito, que transportava uma passageira no banco da frente, abalroou o agente que se agarrou ao capot da viatura para evitar ser atropelado e projetado, tendo percorrido várias dezenas de metros nessa posição até cair", acrescenta o comunicado.O agente recebeu tratamento hospitalar "sendo que apenas não sofreu ferimentos mais graves face ao instinto e agilidade demonstrados, diz a nota de imprensa..Agente da PSP arrastado 200 metros por carro em fuga no aeroporto do Porto