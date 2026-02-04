Condutor que arrastou agente da PSP ao longo de 200 metros era motorista de taxi reformado
Sociedade

Condutor que arrastou agente da PSP ao longo de 200 metros era motorista de taxi reformado

Foi detido pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e de um crime de resistência e coação sobre funcionário.
Publicado a

O condutor da viatura que arrastou um agente da PSP ao longo de cerca de 200 metros na terça-feira, 3 de fevereiro, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, tem 63 anos e é motorista de táxi reformado, segundo um comunicado conjunto da Polícia Judiciária e da PSP, em que informam que o homem foi detido pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e de um crime de resistência e coação sobre funcionário.

"Os factos que estiveram na origem da presente investigação ocorreram na manhã de ontem, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, quando a vítima, no cumprimento das suas funções, abordou o condutor de uma viatura particular que, naquele local e de forma reiterada, se dedicava à angariação e transporte de passageiros sem ter licença para o efeito", lembram as duas forças de segurança.

"Ao ser abordado, o suspeito, que transportava uma passageira no banco da frente, abalroou o agente que se agarrou ao capot da viatura para evitar ser atropelado e projetado, tendo percorrido várias dezenas de metros nessa posição até cair", acrescenta o comunicado.

O agente recebeu tratamento hospitalar "sendo que apenas não sofreu ferimentos mais graves face ao instinto e agilidade demonstrados, diz a nota de imprensa.

Condutor que arrastou agente da PSP ao longo de 200 metros era motorista de taxi reformado
Agente da PSP arrastado 200 metros por carro em fuga no aeroporto do Porto
PSP
PJ
Aeroporto do Porto
Diário de Notícias
www.dn.pt