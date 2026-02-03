Agente da PSP arrastado 200 metros por carro em fuga no aeroporto do Porto
Carlos Carneiro / Global Imagens
Sociedade

Agente da PSP arrastado 200 metros por carro em fuga no aeroporto do Porto

Condutor do veículo mandado parar arrancou assim que percebeu que ia ser fiscalizado, acabando o agente por ser arrastado até conseguir libertar-se.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Um agente da PSP, em serviço no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foi hoje arrastado cerca de 200 metros por um carro que estava a ser fiscalizado, tendo sido transportado ao Hospital São João, revelou fonte oficial da Polícia.

Em declarações à Lusa, a fonte explicou que o incidente ocorreu às 11:00, quando o condutor do veículo mandado parar arrancou assim que percebeu que ia ser fiscalizado, acabando o agente por ser arrastado até conseguir libertar-se.

O condutor prosseguiu a fuga, mas foi intercetado e detido mais à frente, acrescentou.

Pelas 14:00, a fonte da PSP desconhecia a gravidade dos ferimentos sofridos pelo agente da divisão de trânsito.

Aeroporto Francisco Sá Carneiro
PSP - Polícia de Segurança Pública

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt