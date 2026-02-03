Agente da PSP arrastado 200 metros por carro em fuga no aeroporto do Porto

Um agente da PSP, em serviço no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foi hoje arrastado cerca de 200 metros por um carro que estava a ser fiscalizado, tendo sido transportado ao Hospital São João, revelou fonte oficial da Polícia.Em declarações à Lusa, a fonte explicou que o incidente ocorreu às 11:00, quando o condutor do veículo mandado parar arrancou assim que percebeu que ia ser fiscalizado, acabando o agente por ser arrastado até conseguir libertar-se.O condutor prosseguiu a fuga, mas foi intercetado e detido mais à frente, acrescentou.Pelas 14:00, a fonte da PSP desconhecia a gravidade dos ferimentos sofridos pelo agente da divisão de trânsito.