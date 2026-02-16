Concurso para a construção de torres de vigilância em Vale de Judeus fica sem candidaturas pela segunda vez

O concurso para a construção de duas torres de vigilância na cadeia de Vale de Judeus ficou, pela segunda vez, sem candidaturas, disse à agência Lusa a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP).O concurso previa o pagamento de 495 mil euros pela obra, sendo que aquele organismo já está a trabalhar para lançar um novo concurso, na esperança que alguma empresa surja interessada na construção das torres, uma das medidas adotadas pelo Ministério da Justiça para reforçar a segurança naquele estabelecimento prisional, depois da fuga de cinco presos em setembro de 2024.Na altura em que foi lançado o primeiro concurso, em outubro de 2025, Orlando Carvalho, diretor-geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, tinha dito que o valor que rondava os 418 mil euros era baixo.Em fase de instalação estão ainda os inibidores de sinal, cujo projeto-piloto terá lugar na prisão de Vale de Judeus..Instalação de inibidores de sinal de telemóveis em Vale de Judeus está à espera de autorização da AMA.Processos disciplinares da fuga de Vale dos Judeus resultaram em 2 arquivamentos, 2 suspensões e 5 multas