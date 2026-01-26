Concurso extraordinário de professores: Educação Especial não preencheu nenhuma vaga

Saíram esta segunda-feira, 26 de janeiro, as colocações para as mais de 1800 vagas para Educadores de Infância e para os professores dos Ensinos Básico e Secundário em Quadros de Zona Pedagógica (QZP) carenciados (com maior falta de docentes).Foram publicadas neste dia as listas de colocação de professores que concorreram ao concurso extraordinário. Estas vagas foram abertas em zonas do país com carência de docentes, sinalizadas pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) com carência de docentes: Lisboa e Vale do Tejo, Península de Setúbal, Alentejo e Algarve.Arlindo Ferreira, diretor do agrupamento de escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim, e autor do blogue ArLindo (dedicado à Educação) analisou os resultados e refere, no seu site, que único grupo de recrutamento que não ocupou nenhuma das vagas abertas foi o grupo 920 – Educação Especial 2.Apenas uma zona ocupou todas as vagas a concursoDas 1800 vagas abertas para o Concurso Externo Extraordinário, de 10 QZP e nos 28 Grupos de Recrutamento (disciplinas), apenas um QZP ocupou todas as vagas que abriram (QZP40: Alenquer, Azambuja, Cartaxo, Rio Maior e Santarém). Já a zona do país com mais vagas por ocupar foi Lisboa (QZP 45, com 75 vagas sem colocados. Também na margem Sul do Tejo (QZP 46), 38 vagas não tiveram candidatos. No que se refere às disciplinas, segundo a análise de Arlindo Ferreira, a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo ocuparam todas as vagas em concurso, assim como outros 12 grupos de recrutamento.Vincularam 942 docentes profissionalizados (com mestrado de via ensino) e 697 sem habilitação profissional. Estes, terão de se profissionalizar para manter o lugar de quadro.As listas de colocação estão disponíveis para consulta. Os candidatos colocados devem efetuar a aceitação da colocação até amanhã, terça-feira, dia 27 de janeiro.