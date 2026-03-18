Concluída reabilitação dos bairros na Avenida de Ceuta e Rua Maria Pia em Lisboa

As obras de reabilitação dos edifícios municipais da Avenida de Ceuta e da Rua Maria Pia, em Lisboa, foram já concluídas e beneficiaram 745 moradores, num investimento superior a 4,8 milhões de euros, revelou esta quarta-feira, 18 de março, a empresa Gebalis.Responsável pela gestão dos bairros municipais de Lisboa, a Gebalis indicou que a finalização das obras na Avenida de Ceuta e na Rua Maria Pia "reforça o ritmo de execução do programa Morar Melhor, que continua a avançar em vários pontos da cidade, consolidando uma estratégia de reabilitação profunda, sustentável e orientada para as necessidades reais das comunidades residentes”.Lançado em junho de 2023, o programa Morar Melhor prevê a reabilitação de 33 bairros municipais e as obras têm de estar concluídas até ao final deste ano, dispondo de um orçamento total de 142 milhões de euros (ME). Inicialmente, a Câmara de Lisboa determinou um investimento de 42 ME, mas, posteriormente, foram aprovados mais 100 ME, incluindo verbas europeias do PRR - Plano Recuperação e Resiliência.Em comunicado, a Gebalis referiu que na Avenida de Ceuta, no Bairro Vale de Alcântara, foram intervencionados os oito edifícios deste bairro camarário, abrangendo 205 frações e 574 moradores, num investimento total de 3,1 ME, com o objetivo central de “corrigir patologias acumuladas, melhorar o desempenho energético e térmico dos edifícios e modernizar os seus sistemas, garantindo melhores condições de salubridade, conforto e utilização para todos os residentes”.A empreitada na Avenida de Ceuta foi executada “ao longo de 12 meses” e incidiu na conservação, reparação e restauro dos edifícios existentes, com intervenções nos embasamentos, fachadas e coberturas, bem como na substituição de caixilharias, estores, portas de lote, caixas de correio, intercomunicadores e estendais, informou a empresa municipal.Também na Rua Maria Pia, segundo a Gebalis, foi concluída a empreitada de reabilitação e conservação do edificado municipal, concretamente em 61 frações, beneficiando diretamente 171 habitantes, num investimento de 1,69 ME, para recuperação das fachadas e coberturas, assim como substituição de caixilharias e estores.Esta intervenção teve um prazo de execução de 13 meses e, tal como na Avenida de Ceuta, o projeto procurou reforçar a eficiência energética, o conforto térmico e a segurança, promovendo uma melhoria efetiva da habitabilidade e valorizando a imagem urbana do conjunto edificado, de acordo com a empresa responsável pela gestão dos bairros municipais.Citado em comunicado, o presidente do Conselho de Administração da Gebalis, Fernando Angleu, disse que “a conclusão destas empreitadas demonstra a capacidade da Gebalis para concretizar, com rigor e responsabilidade, um programa de reabilitação sem precedentes na cidade de Lisboa”.Fernando Angleu assinalou ainda que estas intervenções “não se limitam a transformar a aparência dos edifícios” e reforçou que estas obras representam um investimento direto na qualidade de vida das famílias que vivem nestes bairros municipais, “garantindo melhores condições de conforto, segurança e eficiência energética”.“É este o propósito do Morar Melhor: devolver dignidade ao património municipal e criar bairros mais resilientes, mais modernos e mais humanos”, declarou.O programa Morar Melhor, promovido entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Gebalis, começou no Bairro dos Alfinetes, em Marvila, tendo seguido para os bairros Padre Cruz (Carnide), Boavista (Benfica), João Nascimento Costa (Beato), Telheiras Sul (Lumiar), Rego (Avenidas Novas), Quinta dos Barros (São Domingos de Benfica), Quinta das Laranjeiras (Parque das Nações), Avenida de Berlim (Olivais), Quinta dos Ourives (Beato), entre outros.