Um ano depois de ter sido criada, a Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde identifica "constrangimentos operacionais relevantes." Liderada pelo juiz Carlos Alexandre, missiva aponta, nas conclusões, "a falta de acesso a dados detalhados da despesa, limitações nos recursos humanos e ausência de meios tecnológicos próprios", citando inclusivamente que a autorização dados da despesa estava "prevista na resolução do Conselho de Ministros."

"Esta limitação é crítica à missão da Comissão, tanto na análise de áreas de risco de fraude como na identificação de eventuais casos de fraude nas principais áreas de despesa do SNS", precisa o relatório a que o DN teve acesso.

Quanto à qualidade de dados, a Comissão salienta que "a fragilidade na rastreabilidade condiciona a realização de uma análise de risco robusta".

Na abordagem à falta de meios humanos, detalha que "a Comissão funciona atualmente com quatro dos seis membros permanentes previstos, sem pessoal de apoio administrativo, sem dotação orçamental própria e sem a plataforma de receção de denúncias, formalmente solicitada em março de 2026."

Apesar de salientar "indícios de irregularidades, apoiar investigações criminais e encaminhar denúncias para as autoridades competentes", identificando a articulação com a Polícia Judiciária e "em casos concretos em investigação nas unidades de Faro, Porto, Lisboa e Aveiro", o relatório aponta a criação de 71 indicadores de risco, propostas de alterações legislativas e medidas de deteção precoce de situações fraudulentas.

A Comissão considera prioritário implementar sistemas automáticos de monitorização, com acesso a dados detalhados de toda a despesa do SNS, permitindo uma atuação mais preventiva e eficaz na deteção de fraude e desperdício.

No documento, identifica-se a preocupação com "a existência de utentes que recorrem a diversos prescritores para acumular medicamentos destinados a mercados paralelos", sugerindo-se "a introdução de um alerta automático" em cada prescrição médica. "Pretende dar-se ao médico um instrumento de decisão, facilitando a deteção precoce de pessoas cujo objetivo é a acumulação, para fins não terapêuticos, de medicação adquirida com comparticipação do SNS", pode ler-se, informando que a proposta foi enviada à tutela, INFARMED e Ordem dos Médicos.

A Comissão pretende tornar a "leitura do identificador de medicamento como condição para a comparticipação do SNS à semelhança do caminho seguido em Espanha". Um dos grandes apelos presente no documento é "o espaço de articulação com as ULS", precisando ser necessário "facilitar a obtenção de informação relevante e contribuir para a capacitação dos sistemas de auditoria interna."

A Comissão de Combate à Fraude já tinha enviado para o Ministério Público processos de contratação pública no SNS. Nessa articulação com a Justiça e polícias, deixa a entender que há maior facilidade em trabalhar de forma conjunta do que com a tutela e organismos liderados pela ministra Ana Paula Martins.