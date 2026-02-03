Comandante Nacional da Proteção Civil ausentou-se do país para formação durante sequência de tempestades

O comandante nacional da Proteção Civil ausentou-se do país a meio da recente sequência de tempestades para uma formação em Bruxelas autorizada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC), avança a Sábado.Mário Silvestre viajou para a capital da Bélgica no dia 26 de janeiro, depois da tempestade Ingrid, a meio da Joseph e antes da Kristin no âmbito do curso de auditor de Defesa Nacional do Instituto da Defesa Nacional.O presidente da ANEPC, José Manuel Moura, deu aval ao comandante nacional para se ausentar. “A deslocação foi autorizada pelo presidente da ANEPC, uma vez que, à data da partida, não existia qualquer informação relativa à depressão Kristin, da qual apenas fomos formalmente informados no dia 26 de janeiro, às 21h30, com confirmação no dia 27 de janeiro”, explicou fonte oficial à revista. Mário Silvestre saiu do país às 7h00 de dia 26 e regressou às 20h00 de dia 28, “tendo retomado as suas funções a essa hora”. Durante a sua ausência, foi o 2.º Comandante Nacional a assumir as funções em regime de substituição..Marcelo e as consequências do mau tempo: "Não serve nada ter medidas no papel, se não é possível dar resposta".Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.