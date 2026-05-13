Colisão entre quatro carros faz um morto na Maia

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas numa colisão entre quatro viaturas na EN 13, na zona da Maia na manhã desta desta quarta-feira, 13 de maio. A via está cortada ao trânsito.Segundo fonte da Proteção Civil disse à Lusa, a colisão ocorreu cerca das 8h20 na Avenida Dom Mendo, que mantinha, cerca das 09h45, as quatro faixas, duas em cada sentido, cortadas ao trânsito.Um choque entre quatro veículos ligeiros na EN13, na zona da Maia, provocou quatro feridos e uma vítima mortal, estando a via totalmente cortada no local do acidente, disse à Lusa fonte da proteção civil.No local foram assistidas três vítimas e uma quarta, com ferimentos ligeiros, foi transportada ao hospital.No local estão 15 operacionais e seis viaturas dos bombeiros voluntário de Pedrouços e Moreira da Maia, além dos meios do INEM, PSP e GNR.