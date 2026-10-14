Colisão entre dois autocarros e um automóvel faz 14 feridos ligeiros em Braga

Uma colisão rodoviária envolvendo dois autocarros e um automóvel registada na tarde desta quarta-feira, 14 de outubro, na cidade de Braga, junto ao centro comercial Braga Parque, fez 14 feridos, todos ligeiros, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 15:44 e os feridos foram transportados ao Hospital de Braga.

Os dois autocarros pertencem aos Transportes Urbanos de Braga, tendo o acidente provocado o condicionamento do trânsito na Avenida Padre Júlio Fragata.

Para o socorro, foram mobilizados 33 operacionais, apoiados por 14 viaturas.

A PSP tomou conta da ocorrência.