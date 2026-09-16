Entre Casa Branca e Beja circulam 12 comboios nos dias úteis, seis por sentido.
Entre Casa Branca e Beja circulam 12 comboios nos dias úteis, seis por sentido. D.R.
Sociedade

Colisão entre comboio e um veículo pesado fez três feridos, um deles grave, em Viana do Alentejo

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil detalha que o ferido em estado grave foi transportado de helicóptero para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.
Frederico Bártolo
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A colisão entre um comboio de passageiros e um veículo pesado de mercadorias fez três feridos. O embate aconteceu pouco antes das duas da tarde, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo. A fonte indicou que o acidente aconteceu numa passagem de nível particular.

Já foi identificado que o ferido em estado mais grave é o condutor do camião que foi acudido por um helicóptero do INEM e transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A RTP detalha que o comboio partia de Beja e fazia a ligação até Casa Branca e que só teria um passageiro. Os dois feridos ligeiros, pela informação recolhida pela agência Lusa, serão o maquinista e o revisor.

Duas ambulâncias foram chamadas ao local para transportar os feridos ligeiros. Às 16h00, a RTP dava conta de que a ligação entre Beja e Casa Branca, da Linha do Alentejo, estava interrompida. Ficam sem transporte para Lisboa os passageiros que aguardavam pelo comboio em Casa Branca.

No local, estavam às 15h00 duas dezenas de operacionais, entre elementos dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por sete viaturas de socorro.

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