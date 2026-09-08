Câmara do Porto determina abate urgente de 19 árvores na Avenida dos Aliados por razões de segurança

A Câmara Municipal do Porto decidiu abater 19 árvores da Avenida dos Aliados. Depois de no dia 16 de agosto, durante a etapa final da Volta a Portugal, três pessoas terem ficado feridas na sequência da queda de uma árvore na emblemática avenida portuense, o município Porto deu início a uma avaliação urgente de todo o arvoredo, tendo identificado riscos para a segurança de pessoas e bens e por isso determinado o abate urgente das árvores em risco e a renovação progressiva do restante arvoredo.

“Esta não é uma decisão de natureza paisagística, é uma avaliação técnica que identifica um risco para a segurança das pessoas. É precisamente por isso que temos de ser rigorosos e atuar preventivamente”, defendeu o presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, no comunicado da autarquia onde é explicada a decisão.

"A avaliação técnica identificou fragilidades fitossanitárias graves em 19 exemplares das espécies Acer platanoides Deborah e Acer platanoides Crimson King, como lenho morto, podridões, cavidades, desequilíbrio das copas e risco de rutura", segundo se pode ler no comunicado da autarquia, que acrescenta: "O parecer técnico dos serviços municipais indica que estas condições comprometem seriamente a estabilidade e a viabilidade dos exemplares, representando um risco para a segurança de pessoas e bens."

A intervenção será estratégica e terá em conta a renovação do alinhamento arbóreo de toda a avenida. "As restantes 37 árvores do arruamento serão mantidas e continuarão a ser regularmente monitorizadas, sendo prevista a sua substituição gradual, num prazo máximo de dois anos, em função da evolução do respetivo estado fitossanitário e dos riscos aparentes para a segurança de pessoas e bens".

Serão ainda repostas 15 árvores em falta, da espécie Quercus coccínea, comummente conhecida como carvalho-escarlate, "uma espécie com maior resistência e adaptação às condições urbanas" e "assegurar a coerência paisagística de um dos principais eixos monumentais da cidade".