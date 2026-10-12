Clube dos Jornalistas anuncia vencedores da 41.ª edição dos prémios Gazeta

O Clube dos Jornalistas anunciou, esta segunda-feira, os vencedores da 41.ª edição dos Prémios Gazeta, relativos a notícias, reportagens e trabalhos jornalísticos publicados durante o ano de 2025.

No total, seis prémios foram entregues, divididos entre as várias categorias, como de televisão, imprensa, rádio ou multimédia, para além de prémios atribuídos à revelação, por mérito de carreira e ao projeto de imprensa regional.

No Gazeta de Televisão, o prémio foi entregue a Sandra Vindeirinho, Tiago M. P. Costa e Rui Machado Rodrigues e Carlos Felgueiras e Sousa", graças à reportagem emitida pela RTP, "As traficantes", sobre mulheres brasileiras que são "recrutadas por redes criminosas para transportarem cocaína" dentro do próprio corpo, arriscando a própria vida.

Já na categoria da imprensa, o Gazeta foi para Maria José Oliveira, pela sua série de artigos publicada no jornal Público, intitulada "Os crimes da PIDE/DGS em Moçambique (1964-1974)",baseado em documentos inéditos arquivados na Torre do Tombo feita pela polícia política contra civis.

Na categoria da Rádio, o prémio vai para os autores do podcast "País de incendiários", publicado na revista Divergente por Sofia da Palma Rodrigues e Manuel Bívar, que recolheram "depoimentos de quem desencadeou fogos, sem razão aparente" em vários pontos do país.

O Gazeta de Multimédia vai para uma equipa de jornalistas do jornal Público, autores de "Barracas na área de Lisboa: o regresso de um problema que nunca desapareceu". Teresa Serafim, Joana Gonçalves, Daniel Rocha, Cátia Mendonça, Gabriela Pedro e Francisco Lopes assim a peça que envolveu visitas a "a sete bairros de barracas, entrevistas a residentes e especialistas e questionamento de municípios".

Ana Baião foi a premiada na categoria de Fotografia dos Gazeta, pela fotografia publicada no Expresso de 16 de maio de 2025 que captou o momento da segunda indisposição de André Ventura, no penúltimo dia de campanha eleitoral para as legislativas que se realizaram nesse ano.

O Prémio Revelação foi para Lara Castro, jornalista que assina a reportagem radiofónica "As crianças não têm preconceitos, mas são ensinadas a ter’ – O dia a dia numa escola com 46 nacionalidades”, emitida pela Rádio Renascença que conta "as estórias de três dos 540 alunos estrangeiros do Agrupamento de Escolas Passos Manuel, em Lisboa" e a sua integração no sistema de ensino.

O Prémio Gazeta de Mérito foi atribuído ao fotojornalista Fernando Corrêa dos Santos, que se destacou ao longo de mais de sete décadas de carreira, com registos em todos os jornais nacionais e em várias revistas desde a década de 1950.

Por fim, o Gazeta dedicado à imprensa regional, foi atribuído pela direção do Clube de Jornalistas ao Jornal de Belmonte, uma publicação mensal que nasceu a partir da Associação Desportiva de Belmonte e em que os colaboradores trabalham "a título gracioso".