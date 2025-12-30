Cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia fechadas na véspera e no dia de Ano Novo

Cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia vão estar fechadas na véspera e no dia de Ano Novo e uma de Pediatria na quarta-feira, segundo dados do Portal do SNS.De acordo com as Escalas de Urgências, consultadas pela Lusa às 15:30 desta terça-feira, 39 de dezembro, está previsto o encerramento nos dois dias dos serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais São Bernardo, em Setúbal, Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, de Portimão e Vila Franca de Xira.Na quarta-feira, vão estar encerradas as urgências destas especialidades no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e no dia de Ano Nova as do Hospital Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes.Na véspera de Ano Novo, estará também encerrada a urgência de Pediatria do Hospital Distrital de Torres Vedras.Segundo os dados, nove urgências vão estar referenciadas na quarta-feira e outras dez na quinta-feira, recebendo apenas urgências internas e os casos encaminhado pelo INEM em determinados períodos de cada dia.Estão nesta situação as urgência de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais de Leiria, de Aveiro, de Abrantes, São Francisco Xavier, em Lisboa, Amadora-Sintra (quinta-feira), de Santarém, Santa Maria da Feira, de Portalegre (Obstetrícia).As urgências pediátricas do Hospital Santa Maria Maior e do Hospital Vila Franca de Xira também vão estar com constrangimentos nos dois dias e a do Hospital Distrital de Torres Vedras no dia de Ano Novo.Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos como o Natal, final de ano, e fins de semana prolongados.As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada..Saúde privada investe em zonas onde SNS falha. “Há quase uma transferência direta”, acusa FNAM.Doentes urgentes esperam mais de 16 horas para primeira observação no Amadora-Sintra