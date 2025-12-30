Doentes urgentes esperam mais de 16 horas para primeira observação no Amadora-Sintra

O tempo de espera para doentes urgentes no serviço de urgência geral do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) rondava às 09:45 desta terça-feira, 30 de dezembro, as 16 horas e 30 minutos, segundo dados do Portal do SNS.De acordo com a plataforma do Ministério da Saúde que regista e divulga os tempos médios de espera para atendimentos nas urgências hospitalares, 48 doentes urgentes (amarelo) aguardavam em média 16 horas e 23 minutos para a primeira observação no hospital Amadora-Sintra.Os dados, consultados pela agência Lusa às 09:45, indicavam também que nas urgências do Hospital Santa Maria, em Lisboa, os doentes urgentes (30) enfrentavam um tempo de espera de cinco horas.No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, os 11 doentes urgentes contavam com uma espera de cinco horas e 28 minutos.No Hospital São José, em Lisboa, o tempo médio de espera para 11 doentes urgentes era de duas horas e sete minutos para primeira observação e no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, era de uma hora e oito minutos para sete doentes urgentes.No Hospital Garcia de Orta, em Almada, 14 doentes triados com pulseira amarela aguardavam, em média, uma hora e sete minutos e dois com pulseira laranja (muito urgente) esperavam uma hora e 17 minutos.Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada. .Saúde privada investe em zonas onde SNS falha. “Há quase uma transferência direta”, acusa FNAM