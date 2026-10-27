Cinco pessoas acusadas de sujeitar dois portugueses a exploração laboral em Espanha durante 15 anos

Quatro homens e uma mulher foram esta segunda-feira, 27 de outubro, acusados pelo Ministério Público (MP) de Coimbra da prática dos crimes de tráfico de pessoas para exploração laboral e branqueamento, por alegadamente terem explorado, durante 15 anos, duas pessoas em explorações agrícolas na Espanha.

Segundo a acusação, os arguidos, todos de nacionalidade portuguesa e integrados numa estrutura familiar, terão atuado de forma concertada entre janeiro de 2010 e março de 2025.

As vítimas são dois cidadãos portugueses em situação de especial vulnerabilidade social e cognitiva, que foram sujeitas a exploração laboral em explorações agrícolas situadas na região de Burgos.

"Aproveitando-se das limitações cognitivas e da ausência de retaguarda familiar das vítimas, os arguidos mantiveram-nas durante anos em condições degradantes, alojadas num antigo estábulo, sem aquecimento, com alimentação insuficiente e privadas da liberdade de circulação, mediante o controlo dos acessos ao imóvel, a retenção de documentos pessoais e bancários e a utilização de sistemas de vigilância", informou o Ministério Público do DIAP Regional de Coimbra em comunicado.

As vítimas eram obrigadas a trabalhar na agricultura durante cerca de 11 a 12 horas diárias, sem descanso semanal e sem receber as correspondentes remunerações, sendo-lhes entregues apenas 20 euros mensais.

Adicionalmente, os arguidos apropriaram-se dos rendimentos do trabalho e das vítimas e de prestações sociais por estas auferiam, movimentando esses valores através de contas bancárias e aplicando parte dos proventos na aquisição de bens imóveis e veículos, com vista a ocultar a sua origem ilícita.

"Através desta atividade delituosa, os arguidos obtiveram uma vantagem patrimonial superior a 572 mil euros, correspondente às remunerações não entregues às vítimas, tendo ainda sido identificada a apropriação de prestações sociais e outras quantias", indica o MP.

Quatro dos arguidos foram acusados, em coautoria, de dois crimes de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral e de um crime de branqueamento. A quinta arguida foi acusada de um crime de branqueamento.