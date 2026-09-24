Cinco detidos por roubos a habitações em Lisboa, Leiria, Beja e Santarém

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na terça-feira, 22 de setembro, cinco homens por suspeita de roubos em habitações em aldeias e localidades isoladas nos distritos de Lisboa, Setúbal, Leiria, Beja e Santarém, informou hoje a Guarda.

“No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de seis meses, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos atuavam sobretudo em aldeias e localidades isoladas, recorrendo ao arrombamento de imóveis para subtrair dinheiro, peças em ouro e outros bens”, refere a GNR em comunicado.

Os suspeitos terão praticado diversos roubos e furtos qualificados nos distritos de Lisboa, Setúbal, Leiria, Beja e Santarém, tendo como principais alvos residências e anexos.

No âmbito da investigação, foram realizadas 16 buscas, seis domiciliárias e 10 em veículos.

No decorrer da ação foram apreendidos 22.520 euros em numerário, 59 munições, 18 relógios de marca, sete viaturas, quatro telemóveis, duas armas de fogo, diversos objetos em ouro, avaliados em 211.979,90 euros e várias ferramentas de arrombamento.

A GNR adianta que os cinco homens com idades entre os 18 e os 50 anos foram detidos por roubo, associação criminosa, furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo, nos concelhos de Lisboa e Odivelas.

Foi ainda constituída arguida uma mulher, de 52 anos, por suspeita de colaboração na atividade criminosa.

Esta ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Comando Metropolitano de Lisboa, tendo a operação contado com o empenhamento de 113 elementos das forças de segurança.