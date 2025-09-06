Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Em Lisboa, a previsão é de chuva a partir desta noite e até por volta do meio-dia de domingo.
Reinaldo Rodrigues/Global Imagens
Sociedade

Chuva regressa e temperaturas descem esta madrugada

Aviso amarelo é válido para o Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga segue até às 06:00 de domingo, dia 07 de setembro.
Amanda Lima
Após vários dias sem chuva e com altas temperaturas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pôs oito distritos de Portugal Continental por risco de chuva forte. O aviso foi publicado na noite deste sábado, 06 de setembro.

No Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga o aviso amarelo começou às 21:00 e continua até às 06:00 de domingo, dia 07 de setembro. Nos distritos de Viseu, Santarém e Leiria o aviso dura entre as até às 09:00 de domingo.

Em Lisboa, a previsão é de chuva a partir desta noite e até por volta do meio-dia de domingo. A precipitação é acompanhada de uma descida das temperaturas, tal como o IPMA já havia antecipado.

Nas ilhas, o IPMA colocou igualmente a costa norte da ilha da Madeira e as zonas montanhosas sob aviso amarelo a partir do meio-dia de domingo devido às previsões de chuva forte. É esperada a ocorrência de “precipitação por vezes forte e persistente”.

Em Lisboa, a previsão é de chuva a partir desta noite e até por volta do meio-dia de domingo.
Em Lisboa, a previsão é de chuva a partir desta noite e até por volta do meio-dia de domingo.
Chuva
Aviso amarelo

