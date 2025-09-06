Chuva regressa e temperaturas descem esta madrugada

Após vários dias sem chuva e com altas temperaturas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pôs oito distritos de Portugal Continental por risco de chuva forte. O aviso foi publicado na noite deste sábado, 06 de setembro.No Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga o aviso amarelo começou às 21:00 e continua até às 06:00 de domingo, dia 07 de setembro. Nos distritos de Viseu, Santarém e Leiria o aviso dura entre as até às 09:00 de domingo.Em Lisboa, a previsão é de chuva a partir desta noite e até por volta do meio-dia de domingo. A precipitação é acompanhada de uma descida das temperaturas, tal como o IPMA já havia antecipado.Nas ilhas, o IPMA colocou igualmente a costa norte da ilha da Madeira e as zonas montanhosas sob aviso amarelo a partir do meio-dia de domingo devido às previsões de chuva forte. É esperada a ocorrência de “precipitação por vezes forte e persistente”..Estudo: ondas de calor estão a acelerar o envelhecimento humano.Portugal precisa de rever legislação para proteção de trabalhadores do calor, defendem especialistas