Fim de semana marcado por chuva e "descida acentuada" da temperatura

O verão ainda não terminou, mas a chuva e a "descida acentuada" da temperatura máxima prometem estar de regresso este fim de semana (6 e 7 de setembro), de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). É esperada a "ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros a partir do final" deste sábado, "no litoral Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao restante território durante" o domingo, indica o IPMA.Acrescenta-se que "poderá ocorrer precipitação localmente intensa, em especial nas regiões do litoral Norte e Centro, sendo mais provável até final da manhã". A chuva regressa a Portugal continental devido à "passagem de uma superfície frontal fria, de atividade moderada, associada a uma depressão centrada a noroeste da Península Ibérica", explica o IPMA. Mas a chuva vai fazer-se acompanhar por tempo mais frio, uma vez que "a temperatura máxima do ar deverá registar uma descida acentuada", entre 6 a 10 °C nas regiões do interior e de 3 a 6 graus no litoral. De acordo com o comunicado divulgado pelo IPMA, "os valores da temperatura máxima deverão rondar os 23 a 27 °C em todo o território", sendo que as mínimas deverão ter variações pouco significativas. Ainda assim, "tanto a temperatura mínima como a máxima ficarão abaixo do normal para a época do ano", refere a nota.Segundo as previsões do IPMA, as máximas em Lisboa devem atingir os 27 graus, com probabilidade de precipitação de 40%, no sábado, enquanto que no domingo este indicador sobe para os 96%. O Porto deverá chegar aos 24 graus no sábado e aos 22º C no domingo, passando de uma probabilidade de chover de 88% no primeiro dia do fim de semana para os 96% no dia seguinte. Após o fim de semana, espera-se a "continuação da passagem de ondulações frontais nas regiões do Norte e Centro, prevendo-se ocorrência de mais precipitação até meio da semana".