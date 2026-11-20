Portugal Continental enfrenta um agravamento significativo do estado do tempo neste fim de semana, com o sábado, 21 de novembro, a concentrar os episódios mais adversos de precipitação e vento forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 14 dos 18 distritos do continente sob aviso meteorológico — oito em nível laranja e seis em nível amarelo —, prevendo-se uma melhoria gradual das condições atmosféricas para domingo, 22 de novembro.

De acordo com as previsões do IPMA, o período mais crítico ocorre durante a manhã e a tarde de sábado. Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra e Guarda estarão sob aviso laranja entre as 06h00 e as 18h00 devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte — um nível que corresponde a uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. Nestes distritos, o aviso laranja é antecedido e sucedido por períodos de aviso amarelo.

Para o mesmo período de sábado (entre as 06h00 e as 18h00), o IPMA emitiu aviso amarelo para Bragança, Castelo Branco, Leiria e Santarém. Mais a sul, os distritos de Lisboa e Portalegre entram igualmente em aviso amarelo entre as 12h00 e as 18h00.

Nas regiões Norte e Centro, a precipitação persistente passará a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde de sábado, mantendo-se a possibilidade de ocorrência de trovoada e de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela ao final do dia.

Na Grande Lisboa e na região Sul, prevê-se chuva a partir da manhã, podendo ser temporariamente forte durante a tarde antes de dar lugar a aguaceiros ao anoitecer. O vento soprará forte do quadrante sul, com rajadas que podem atingir os 70 km/h na faixa costeira e os 85 km/h nas terras altas.

Regresso das abertas e descida das temperaturas no domingo

Para domingo, 22 de novembro, o cenário meteorológico muda de figura. O IPMA aponta para céu geralmente pouco nublado em todo o território continental, embora ainda possam ocorrer aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro até ao início da tarde.

Com a rotação do vento para o quadrante norte durante a tarde, regista-se uma descida da temperatura mínima e a formação de neblina ou nevoeiro matinal em vários locais.

Este episódio de instabilidade ocorre poucos dias depois de o IPMA ter confirmado que os valores de precipitação acumulada na primeira quinzena de novembro já ultrapassaram a média climatológica de todo o mês (referência 1991–2020) em diversas estações meteorológicas do Centro e do Sul do país, na sequência da passagem das depressões Bruna e Charles.