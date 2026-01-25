Chuva continua durante toda a semana. Dez distritos sob aviso laranja devido à precipitação e ondulação
Chuva continua durante toda a semana. Dez distritos sob aviso laranja devido à precipitação e ondulação

Segundo o IPMA, na próxima semana, os episódios de precipitação forte, por vezes em forma de neve, serão acompanhados de vento e rajadas fortes do quadrante oeste.
Sofia SantosAgência Lusa
A próxima semana, no território do Continente, será caracterizada por "episódios frequentes de precipitação persistente, por vezes forte", alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com este organismo, a situação meteorológica da próxima semana caracteriza-se pelo estabelecimento de uma corrente perturbada de oeste no Atlântico Norte, aproximadamente, à latitude dos Açores, situação que favorece a passagem de sistemas frontais ativos pelo território do Continente.

Segundo o IPMA, os episódios de precipitação forte, por vezes em forma de neve, serão acompanhados de vento e rajadas fortes do quadrante oeste.

Prevê-se ainda que a queda de neve mais significativa ocorrerá de 27 para 28, ou seja, de terça para quarta-feira, e de 31 de janeiro para 1 de fevereiro, de sábado para domingo, sendo mais provável nas terras altas do Norte e Centro.

Esta situação meteorológica origina agitação marítima forte.

Tendo em conta estas previsões, os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real vão passar por fases de aviso laranja nos próximos dias devido a agitação marítima ou precipitação, anunciou este domingo, 25 de janeiro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja abrangerá agitação marítima em nove destes distritos – a exceção é Vila Real, cujo alerta laranja, respeitante à precipitação, estará em vigor entre as 12:00 de segunda-feira e as 03:00 de terça-feira.

Para este domingo, o IPMA deixou ainda o aviso laranja por agitação marítima para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, alertando para ondas de noroeste com cinco a sete metros e podendo atingir 12 metros de altura máxima.

Este domingo estão também em vigor alertas amarelos por precipitação para Évora, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Portalegre.

O IPMA também emitiu vários avisos de neve nos distritos da Guarda e Castelo Branca, advertindo para possível perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, bem como para chuva e vento.

Para segunda-feira, o IPMA lançou o aviso laranja para precipitação em Braga, Viana do Castelo e Vila Real, estando quase todo o território em aviso amarelo devido à chuva e ao vento nos próximos dias.

O aviso laranja para agitação marítima vai repetir-se na terça-feira para os distritos de Setúbal, Porto, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

O aviso laranja é o segundo mais grave e é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Depressão Ingrid já causou um morto, um ferido e 21 deslocados. Estradas inundadas na zona da Bacia do Tejo
Mau Tempo
Chuva
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

