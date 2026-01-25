Chuva continua durante toda a semana. Dez distritos sob aviso laranja devido à precipitação e ondulação

A próxima semana, no território do Continente, será caracterizada por "episódios frequentes de precipitação persistente, por vezes forte", alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).De acordo com este organismo, a situação meteorológica da próxima semana caracteriza-se pelo estabelecimento de uma corrente perturbada de oeste no Atlântico Norte, aproximadamente, à latitude dos Açores, situação que favorece a passagem de sistemas frontais ativos pelo território do Continente. Segundo o IPMA, os episódios de precipitação forte, por vezes em forma de neve, serão acompanhados de vento e rajadas fortes do quadrante oeste. Prevê-se ainda que a queda de neve mais significativa ocorrerá de 27 para 28, ou seja, de terça para quarta-feira, e de 31 de janeiro para 1 de fevereiro, de sábado para domingo, sendo mais provável nas terras altas do Norte e Centro.Esta situação meteorológica origina agitação marítima forte.Tendo em conta estas previsões, os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real vão passar por fases de aviso laranja nos próximos dias devido a agitação marítima ou precipitação, anunciou este domingo, 25 de janeiro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O aviso laranja abrangerá agitação marítima em nove destes distritos – a exceção é Vila Real, cujo alerta laranja, respeitante à precipitação, estará em vigor entre as 12:00 de segunda-feira e as 03:00 de terça-feira.Para este domingo, o IPMA deixou ainda o aviso laranja por agitação marítima para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, alertando para ondas de noroeste com cinco a sete metros e podendo atingir 12 metros de altura máxima.Este domingo estão também em vigor alertas amarelos por precipitação para Évora, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Portalegre.O IPMA também emitiu vários avisos de neve nos distritos da Guarda e Castelo Branca, advertindo para possível perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, bem como para chuva e vento.Para segunda-feira, o IPMA lançou o aviso laranja para precipitação em Braga, Viana do Castelo e Vila Real, estando quase todo o território em aviso amarelo devido à chuva e ao vento nos próximos dias.O aviso laranja para agitação marítima vai repetir-se na terça-feira para os distritos de Setúbal, Porto, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.O aviso laranja é o segundo mais grave e é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. .Depressão Ingrid já causou um morto, um ferido e 21 deslocados. \nEstradas inundadas na zona da Bacia do Tejo