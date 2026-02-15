Chuva adia desfile de Carnaval da Mealhada

O desfile de carnaval na Mealhada que estava previsto para a tarde deste domingo, 15 de fevereiro, foi cancelado devido à chuva. A iniciativa iria contar com a presença do apresentador de televisão e ator João Baião como rei, e com quatro escolas de samba: GRES Amigos da Tijuca, GRES Batuque, GRES Real Imperatriz e Sócios da Mangueira e de grupos apeados.Para já, mantêm-se agendados os desfiles da noite de segunda-feira e da tarde de terça-feira, a partir das 14h30..Carnaval resiste apesar do mau tempo: eis o que ainda se mantém de norte a sul para os próximos dias