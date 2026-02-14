Carnaval resiste apesar do mau tempo: eis o que ainda se mantém de norte a sul para os próximos dias

As tempestades das últimas semanas levaram ao cancelamento ou adiamento de vários eventos de Carnaval no Centro do país, numa decisão motivada sobretudo por questões de segurança. Municípios como Torres Vedras optaram por suspender os desfiles previstos, admitindo a possibilidade de os realizar noutra data, enquanto outros concelhos, fortemente afetados pelo mau tempo, redimensionaram a programação ou cancelaram iniciativas ao ar livre.Em cidades como a Nazaré, os festejos avançam de forma condicionada, com alterações de locais e horários, enquanto Estarreja, Ovar e Mealhada adiaram atividades específicas, sobretudo ligadas ao Carnaval infantil. Na Figueira da Foz os os desfiles noturno e diurno, agendados para este sábado, domingo e terça-feira, foram adiados para o primeiro fim de semana após a Semana Santa, ou seja, em abril.Apesar deste contexto, há cidades onde a folia se mantém. Neste sábado (ensolarado em muitas partes do país!) de Carnaval, o DN reúne cidades onde os principais festejos se mantêm confirmados nos próximos dias, num roteiro marcado pela diversidade de estilos, do Entrudo tradicional aos desfiles de inspiração brasileira em Lisboa. OvarConhecida como a “Capital do Carnaval”, Ovar vive uma época festiva que vai até a próxima terça-feira, 17 de fevereiro. O programa inclui três grandes corsos carnavalescos, com mais de 2.000 figurantes, trios elétricos, cabeçudos e carros alegóricos. Devido às condições meteorológicas adversas, os desfiles infantis foram adiados, mantendo-se em aberto o restante programa, cujo ponto alto é o Cortejo Real, liderado pelo Rei e pela Rainha do Carnaval, ambos munícipes da cidade.EstarrejaCom registos carnavalescos que remontam a 1897, Estarreja mantém uma programação que cruza tradição e samba. Os festejos decorrem a partir deste sábado e incluem desfiles, concertos, escolas de samba e carros alegóricos. À semelhança de outros municípios, os desfiles dedicados às crianças foram adiados, estando as restantes atividades a ser acompanhadas pelas autoridades locais.MealhadaO Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada decorre até terça-feira (17) e mantém-se como um dos mais marcadamente influenciados pela cultura brasileira. Participam quatro escolas de samba - Amigos da Tijuca, Batuque, Real Imperatriz e Sócios da Mangueira -e, em 2026, a festa conta com João Baião como Rei do Carnaval. Os desfiles infantis foram adiados, mantendo-se o restante programa sob avaliação da organização.PodenceEm Trás-os-Montes, o Entrudo Chocalheiro, uma das mais conhecidas tradições do período, anima a aldeia de Podence entre este sábado (14) e a próxima terça-feira (17). Os Caretos percorrem as ruas com trajes coloridos e chocalhos, protagonizando uma tradição ancestral que inclui casamentos fictícios e a Queima do Entrudo. A celebração está classificada como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.SinesO Carnaval de Sines assinala 100 anos em 2026 e decorre até quarta-feira, 18 de fevereiro, regressando à Avenida General Humberto Delgado. O programa inclui corsos diurnos e noturnos, escolas de samba, dezenas de grupos foliões, bailes temáticos, o Carnaval dos Pequeninos e o tradicional Enterro do Entrudo, marcado para o último dia.SesimbraEm Sesimbra, o Carnaval vive-se junto ao mar, até 17 de fevereiro. Um dos principais destaques são as Cegadas, grupos que recorrem à música e à sátira para comentar a atualidade. O programa inclui ainda animação noturna, festas em bares e restaurantes e o tradicional Enterro do Bacalhau.Lisboa: Carnaval brasileiro em destaqueEnquanto vários municípios ajustam ou suspendem programas, Lisboa mantém uma agenda intensa de Carnaval de inspiração brasileira. Até quarta-feira (18), blocos, desfiles e bailes ocupam bairros como Alfama, Penha de França, Parque das Nações, Benfica e Marvila, com propostas que vão do samba ao frevo, do maracatu ao forró e à música eletrónica.Os principais desfiles de rua concentram-se ao fim de semana - com destaque para o Colombina Clandestina, o maior bloco brasileiro em Portugal - e na Terça-feira de Carnaval, combinando eventos gratuitos com festas de entrada paga. Apesar da instabilidade meteorológica, a maioria das iniciativas mantém-se confirmada, consolidando Lisboa como o principal palco do Carnaval brasileiro em Portugal, um dos grandes objetivos das organizações. FunchalNa ilha da Madeira, o Carnaval do Funchal mantém-se como um dos mais extensos do país. As festividades decorrem até 9 de março, com dois momentos centrais: o Cortejo Alegórico, mais estruturado e visualmente elaborado, e o Cortejo Trapalhão, de caráter popular e informal, aberto à participação do público. Ambos terminam na Praça Municipal, onde a animação se prolonga ao longo da noite.