Cerca de 300 pessoas protestam em Lisboa contra visita de Rubio a Portugal

Cerca de 300 pessoas reuniram-se esta quarta-feira, 7 de outubro, em Lisboa para protestar contra a visita do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a Portugal, marcada para quinta-feira.

A manifestação sob o mote "Não à presença de Marco Rubio em Portugal", que começou às 18:00 no Largo de São Domingos, em Lisboa, foi dinamizada pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC).

A ação de protesto também incidiu em outros apelos como o "Fim à guerra", o "Fim ao genocídio do povo palestiniano" e o "Fim à agressão a Cuba".

Marco Rubio visita quinta-feira Portugal para reunir-se com as autoridades portuguesas e “avançar na cooperação em matéria de defesa, economia e tecnologia”, anunciou na semana passada o Departamento de Estado norte-americano.

Em Lisboa, o chefe da diplomacia norte-americana terá encontros com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e com o seu homólogo, Paulo Rangel, estando prevista uma conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros português.

Antes de chegar a Lisboa, Marco Rubio esteve na Islândia e na Grécia. Na capital grega, Atenas, milhares de pessoas saíram na terça-feira às ruas para contestar a presença do representante norte-americano no país.