Cerca de 1.800 clientes da E-Redes ainda sem energia elétrica às 17h00 deste domingo

Cerca de 1.800 clientes da E-Redes das localidades afetadas pela depressão Kristin, que passou em 28 de janeiro por Portugal Continental, continuavam às 17h00 deste domingo, 22 de fevereiro, sem energia elétrica, de acordo com aquela empresa.Num comunicado enviado à agência Lusa, a empresa do grupo EDP que opera as redes de distribuição de energia em Portugal continental, em regime de concessão, refere que continua "focada em restabelecer o fornecimento de energia elétrica", à semelhança do que tem dito nas últimas semanas.Os clientes da E-Redes correspondem a "pontos de entrega de energia" como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que estão a ser afetadas.Num balanço anterior, às 07h00 de sexta-feira, eram 4.500 os clientes da E-Redes das localidades afetadas pela depressão Kristin que continuavam sem energia elétrica.Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.