Caso do "apagão de e-mails" do PAN. Relação anula absolvição de Cristina Rodrigues e manda repetir julgamento

A deputada Cristina Rodrigues, do Chega, vai novamente a julgamento no caso conhecido como o "apagão de e-mails" do PAN. O Tribunal da Relação de Lisboa anulou a decisão de absolvição da primeira instância e ordenou a repetição do julgamento.De acordo com uma notícia avançada pela Lusa, o coletivo de juízes acolheu os argumentos do Ministério Público (MP) e do PAN. Assim, a decisão de absolvição foi anulada e o processo regressa à primeira instância. O Tribunal da Relação entendeu que o veredito foi proferido sem que fosse aguardada prova documental da Assembleia da República e que o tribunal não esclareceu a razão pela qual o partido não poderia aceder aos registos dos e-mails. Aponta ainda uma fundamentação insuficiente quanto à conclusão de que aquela conta de correio eletrónico poderia ser utilizada para fins pessoais.No primeiro julgamento, agora sem efeito, o tribunal do Juízo Local Criminal de Lisboa entendeu que não ficaram provados os crimes pelos quais o MP a acusava: dano e acesso ilegítimo aos e-mails do partido.À data dos factos, Cristina Rodrigues era deputada do PAN e em causa estava um "apagão informático" nos emails de dirigentes do partido em 2020. O Ministério Público considerou que as arguidas, incluindo na acusação Sara Fernandes, ex-funcionária do PAN, "agiram de forma deliberada, livre e consciente, de acordo com um plano previamente traçado, com o objetivo de vedar o acesso do PAN e seus militantes ao conteúdo das mensagens de correio eletrónico"."As arguidas removeram da referida caixa de mensagens milhares de mensagens de correio eletrónico ali constantes, o que sabiam não ter autorização para fazer. Visavam as arguidas - e conseguiram - impedir o partido PAN de prosseguir a sua atividade política", lê-se no despacho.Nas alegações finais, o MP não pediu uma pena concreta, tendo considerado que “não é credível que alguém se faça desfiliar às 10:00 da manhã de um dia e esteja a fazer alterações a um ficheiro às 16:00 do dia anterior”..Deputada do Chega Cristina Rodrigues absolvida no caso do "apagão informático" do PAN.PAN vai recorrer da absolvição de Cristina Rodrigues