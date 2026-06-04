No primeiro julgamento, agora anulado, deputada foi absolvida.
No primeiro julgamento, agora anulado, deputada foi absolvida.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Caso do "apagão de e-mails" do PAN. Relação anula absolvição de Cristina Rodrigues e manda repetir julgamento

Julgamento será repetido, ordenou o Tribunal da Relação de Lisboa.
Amanda Lima
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A deputada Cristina Rodrigues, do Chega, vai novamente a julgamento no caso conhecido como o "apagão de e-mails" do PAN. O Tribunal da Relação de Lisboa anulou a decisão de absolvição da primeira instância e ordenou a repetição do julgamento.

De acordo com uma notícia avançada pela Lusa, o coletivo de juízes acolheu os argumentos do Ministério Público (MP) e do PAN. Assim, a decisão de absolvição foi anulada e o processo regressa à primeira instância.

O Tribunal da Relação entendeu que o veredito foi proferido sem que fosse aguardada prova documental da Assembleia da República e que o tribunal não esclareceu a razão pela qual o partido não poderia aceder aos registos dos e-mails. Aponta ainda uma fundamentação insuficiente quanto à conclusão de que aquela conta de correio eletrónico poderia ser utilizada para fins pessoais.

No primeiro julgamento, agora sem efeito, o tribunal do Juízo Local Criminal de Lisboa entendeu que não ficaram provados os crimes pelos quais o MP a acusava: dano e acesso ilegítimo aos e-mails do partido.

À data dos factos, Cristina Rodrigues era deputada do PAN e em causa estava um "apagão informático" nos emails de dirigentes do partido em 2020. O Ministério Público considerou que as arguidas, incluindo na acusação Sara Fernandes, ex-funcionária do PAN, "agiram de forma deliberada, livre e consciente, de acordo com um plano previamente traçado, com o objetivo de vedar o acesso do PAN e seus militantes ao conteúdo das mensagens de correio eletrónico".

"As arguidas removeram da referida caixa de mensagens milhares de mensagens de correio eletrónico ali constantes, o que sabiam não ter autorização para fazer. Visavam as arguidas - e conseguiram - impedir o partido PAN de prosseguir a sua atividade política", lê-se no despacho.

Nas alegações finais, o MP não pediu uma pena concreta, tendo considerado que “não é credível que alguém se faça desfiliar às 10:00 da manhã de um dia e esteja a fazer alterações a um ficheiro às 16:00 do dia anterior”.

No primeiro julgamento, agora anulado, deputada foi absolvida.
Deputada do Chega Cristina Rodrigues absolvida no caso do "apagão informático" do PAN
No primeiro julgamento, agora anulado, deputada foi absolvida.
PAN vai recorrer da absolvição de Cristina Rodrigues
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