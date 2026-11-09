Cascais acolhe quiosque que recebe 120 garrafas e latas por minuto
A partir desta segunda-feira, dia 9 de novembro, Cascais dispõe do seu primeiro sistema Volta de grande porte, capaz de receber cerca de 120 embalagens por minuto sem necessidade de inserção unitária. O equipamento, instalado num local com estacionamento facilitado, foi inaugurado pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Luís Capão, e pelo presidente da SDR Portugal, que gere o sistema Volta, Leonardo Mathias, e visa responder diretamente às críticas dirigidas à entidade gestora pela lentidão na recolha, pretendendo assim travar o fenómeno dos chamados “mineiros do lixo”, ao incentivar a entrega direta de vasilhame em massa por parte de restaurantes, cafés e unidades hoteleiras.
“Este quiosque permite ser mais uma solução”, frisou Luís Capão, no momento da inauguração, salientando a resposta pragmática da autarquia e que o concelho passa a ter 45 pontos de recolha. Quanto à nova estrutura Volta em Cascais, o vice-presidente da câmara vincou tratar-se de “um local em que é fácil estacionar e permite receber muitas embalagens por minuto, ou seja, é muito mais cómodo, muito mais prático para os cascalenses e, acima de tudo também, para os empresários do canal Horeca”, destacando a agilidade para pequenos negócios.
Ao processar dezenas de garrafas e latas em simultâneo através de despejo contínuo, a estrutura procura desanuviar os pontos automáticos dos supermercados, responsáveis por 99% das devoluções e alvo frequente de constrangimentos e filas.
A SDR Portugal tem enfrentado forte contestação pública pelas limitações na capacidade de resposta do sistema. A aceitação das garrafas e latas apenas uma a uma terá até, em parte, servido de desincentivo para muitos comerciantes da restauração, crê a AHRESP, ao final de um longo dia de trabalho, para ainda ir devolver elevado números de vasilhame num ponto de recolha.
Na cerimónia, Leonardo Mathias, por sua vez, destacou a cooperação com o poder local como chave para ultrapassar os obstáculos: “A participação dos municípios é fundamental para aproximar o sistema dos cidadãos, estabelecimentos Horeca e empresários, e facilitar a devolução de embalagens.”
Na demonstração feita, o equipamento tem capacidade para receber e ler o número de garrafas devolvido – desde que em boas condições, com tampa e códigos de barras legíveis – emitindo depois um ticket com o valor apurado. A unidade devolve o depósito através da app Volta ou MB Way.
Sobre a possibilidade de na restauração, o reembolso ser recebido duas vezes pelos proprietários dos estabelecimentos – repercutindo os 10 cêntimos para o cliente e devolvendo a garrafa à Volta –, a SDR faz saber que essa repercussão não deve ocorrer e que, se os clientes desconfiarem de que tal possa acontecer, deverão, talvez, impedi-lo levando as embalagens consigo.
Concertação com autarquias
O de Cascais é já o 8.º quiosque Volta de grande porte inaugurado no país – existindo os restantes sete em Albufeira, Almada, Barcelos, Funchal, Ponta Delgada, Portimão e Vila Nova de Famalicão –, estando já contratados mais sete, para Aveiro, Coimbra, Lagoa, Loulé, Mafra, Oeiras e Vila do Conde, cuja entrada em funciona estará para breve.
A entidade gestora fez saber, em comunicado, que o Quiosque de Cascais "enquadra-se no plano de reforço da rede de recolha da SDR Portugal, que prevê atingir um total de 50 Quiosques Volta em 38 municípios portugueses".
No entanto, alertou, a implementação dos mesmos "depende da autorização e disponibilização de espaço público por parte dos respetivos municípios, sendo fundamental a colaboração das autarquias para concretizar a rede prevista".