Cascais acolhe quiosque que recebe 120 garrafas e latas por minuto

A partir desta segunda-feira, dia 9 de novembro, Cascais dispõe do seu primeiro sistema Volta de grande porte, capaz de receber cerca de 120 embalagens por minuto sem necessidade de inserção unitária. O equipamento, instalado num local com estacionamento facilitado, foi inaugurado pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Luís Capão, e pelo presidente da SDR Portugal, que gere o sistema Volta, Leonardo Mathias, e visa responder diretamente às críticas dirigidas à entidade gestora pela lentidão na recolha, pretendendo assim travar o fenómeno dos chamados “mineiros do lixo”, ao incentivar a entrega direta de vasilhame em massa por parte de restaurantes, cafés e unidades hoteleiras.

“Este quiosque permite ser mais uma solução”, frisou Luís Capão, no momento da inauguração, salientando a resposta pragmática da autarquia e que o concelho passa a ter 45 pontos de recolha. Quanto à nova estrutura Volta em Cascais, o vice-presidente da câmara vincou tratar-se de “um local em que é fácil estacionar e permite receber muitas embalagens por minuto, ou seja, é muito mais cómodo, muito mais prático para os cascalenses e, acima de tudo também, para os empresários do canal Horeca”, destacando a agilidade para pequenos negócios.

Ao processar dezenas de garrafas e latas em simultâneo através de despejo contínuo, a estrutura procura desanuviar os pontos automáticos dos supermercados, responsáveis por 99% das devoluções e alvo frequente de constrangimentos e filas.

A SDR Portugal tem enfrentado forte contestação pública pelas limitações na capacidade de resposta do sistema. A aceitação das garrafas e latas apenas uma a uma terá até, em parte, servido de desincentivo para muitos comerciantes da restauração, crê a AHRESP, ao final de um longo dia de trabalho, para ainda ir devolver elevado números de vasilhame num ponto de recolha.