Casal detido por burlar idoso de 90 anos em 400 mil euros

Um homem e uma mulher foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de terem "burlado um idoso de 90 anos" em quase 400 mil euros, anunciou este domingo (11 de outubro) a PJ em comunicado.

Segundo a polícia, entre 2022 e 2026, os detidos, de 38 e 43 anos, sem profissão ou ocupação definida e com antecedentes criminais por vários crimes, terão criado um plano para extorquir o idoso com base na "realização de alegados negócios, relacionados com compra de automóveis e de imóveis", explorando a sua vulnerabilidade pela idade avançada.

Estes "alegados negócios", realizados entre o Entroncamento e Santarém, "beneficiariam o idoso" mas "nunca se chegavam a concretizar", sendo que o alegavam sempre "erro ou engano".

"No âmbito da investigação foi possível apurar que o idoso efetuou várias transferências bancárias para contas de familiares e amigos dos suspeitos, sendo esse dinheiro posteriormente movimentado para a conta da mulher", indicou a PJ, sublinhando que isto implica também um "crime de branqueamento.

Por fim, o comunicado indica que os dois detidos "foram presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação, ficando sujeitos a apresentações bissemanais no órgão de polícia criminal local e proibidos de contactar a vítima". "Foram-lhe ainda retidos os passaportes", lê-se.