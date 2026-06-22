Carris Metropolitana inicia horário de verão com Linhas Mar a partir de 4 de julho

A Carris Metropolitana anunciou esta segunda-feira, 22 de junho, que vai iniciar a transição da sua operação para o período de verão, com o serviço sazonal Linhas Mar entre 4 de julho e 31 de agosto, reforçando o acesso à Costa da Caparica e Sesimbra.Em comunicado, a empresa dá conta que os horários de verão entram em vigor "de forma faseada nas quatro áreas de operação, com adaptações à procura sazonal e ao período de férias escolares".Desta forma, o serviço irá sofrer ajustes na oferta de transporte público em toda a área metropolitana de Lisboa, "adequando os horários e serviços às necessidades de mobilidade características desta época do ano".De acordo com a Carris Metropolitana, o seu serviço organiza-se em três períodos distintos - escolar, férias escolares e verão -, permitindo "uma gestão mais eficiente da oferta de transportes em função da procura".Com a chegada dos meses mais quentes, entram em vigor os horários de verão nas diferentes áreas de operação.Assim, na Área 1 (Sintra, Cascais, Amadora, Lisboa e Oeiras), os horários de verão entram em vigor a 29 de junho, enquanto na Área 2 (Odivelas, Mafra, Vila Franca de Xira e Loures), a transição acontece a 4 de julho.A partir de 15 de junho, todas as linhas passam já a operar com os horários correspondentes ao período de férias escolares.Por seu turno, na Área 3 (Almada, Sesimbra e Seixal), as linhas entram no período de verão a 29 de junho, destacando-se alterações de horário nas seguintes ligações: 3001, de Almada (Cristo Rei) – Cacilhas (Terminal), 3215, de Fornos – Sampaio (via Aiana), 3519, da Costa da Caparica (Terminal) – Corroios (Estação), 3520, da Costa da Caparica (Terminal) – Quinta do Brasileiro e 3522, da Fonte da Telha – Paio Pires (Centro).Já na Área 4 (Moita, Barreiro, Montijo, Alcochete, Setúbal e Palmela), as linhas exclusivamente escolares terminaram a sua operação regular a 12 de junho, com exceção de algumas linhas que apenas transitam para o período de verão a 29 de junho, entre as quais as circulares de Alcochete, São Francisco e Moita, bem como ligações em Pamela, Setúbal e Azeitão.Com a chegada do verão, regressam as Linhas Mar, um serviço sazonal que proporciona "ligações mais rápidas e diretas às principais zonas balneares da área metropolitana de Lisboa", que vão estar em funcionamento entre 04 de julho e 31 de agosto, facilitando o acesso às praias da Costa da Caparica e de Sesimbra.Para ligações à Costa da Caparica vão estar disponíveis os autocarros 2650 (Cidade Nova – Costa da Caparica), 2651 (Bucelas – Costa da Caparica), 2652 (Costa da Caparica – Forte da Casa (Largo)), 2653 (Caneças (Escola Secundária) – Costa da Caparica e 2850 (Costa da Caparica – Póvoa de Santo Adrião (Parque Urbano)).Em relação às ligações a Sesimbra, vão estar disponíveis dois autocarros: 3650 (Moita – Sesimbra (Terminal) e 4643 (Montijo (Av. Infante D. Henrique) – Sesimbra (Terminal).Os horários atualizados podem ser consultados na página da Carris Metropolitana na Internet ou na aplicação da empresa para smartphones.O passe navegante Metropolitano é válido nas Linhas Mar, sendo que para viagens ocasionais os passageiros podem adquirir o bilhete navegante a bordo por 4,65 euros ou utilizar o navegante pré-pago, com um custo de 3,10 euros.A Carris Metropolitana é o serviço público rodoviário da área metropolitana de Lisboa, gerido pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), que assegura a operação integrada de autocarros em 18 municípios..Carris Metropolitana registou em 2025 um recorde de 194 milhões de passageiros