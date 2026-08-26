Candidaturas à GNR aumentam 7,1% face ao último concurso

O interesse pela carreira na Guarda Nacional Republicana (GNR) está a aumentar. No mais recente concurso, registou-se um aumento de 7,1% face à edição anterior. Segundo dados facultados ao DN por fonte oficial da GNR, foram recebidas 3492 candidaturas, das quais 3364 para as armas de Infantaria e Cavalaria. Na edição anterior, tinham-se registado 3142 inscrições para estas mesmas armas.Por género, 81,1% dos candidatos inscritos são homens, num total de 2727. As mulheres representam 18,9%, com 637 candidatas. O prazo de candidatura terminou a 14 de agosto e o objetivo é constituir uma reserva de recrutamento para o futuro preenchimento de vagas no Curso de Formação de Guardas (CFG).Os números revelam o interesse pela profissão, mas nem todos os candidatos estão aptos. Atualmente, decorre o período de audiência dos interessados. Este prazo termina a 2 de setembro.Até agora, foram admitidos 2.853 candidatos. Destes, 2376 são do sexo masculino e 477 do sexo feminino. Contas feitas, a taxa de admissão é, até ao momento, de 84,8%, com 511 candidatos não admitidos.Entre os homens, 2376 dos 2727 inscritos foram admitidos, correspondendo a uma taxa de admissão de 87,1%, enquanto 351 ficaram de fora. Já entre as mulheres, 477 das 637 candidatas foram admitidas, uma taxa de 74,9%, tendo 160 ficado excluídas do procedimento.O 58.º Curso de Formação de Guardas começou a 30 de março deste ano, com candidatos que se inscreveram em 2025. Frequentam atualmente o curso 776 guardas-provisórios das armas, dos quais 696 são homens e 80 são mulheres. A previsão é de que a formação termine na segunda quinzena de dezembro.Como DN mostrou em reportagem recente, as polícias em Portugal realizam uma série de ações de divulgação da carreira para atrair candidatos. Na ocasião, a Guarda apontou a necessidade de uma “renovação geracional” do efetivo e, por isso, centra o seu enfoque na chamada “Geração Z”, ou seja, nos jovens. “A instituição tem vindo a apostar na modernização da sua comunicação e na valorização da sua proposta de valor enquanto instituição ao serviço da sociedade”, afirmou. Uma das iniciativas foi o programa “Guarda Influencer”, no qual jovens militares atuam como embaixadores junto do público-alvo.amanda.lima@dn.pt.Dos vídeos da PSP ao GNR ‘influencer’. Como as polícias atraem candidatos.PSP regista queda de 13% nas candidaturas ao concurso de agentes