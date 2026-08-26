Candidatos estão em fase de seleção.
Candidatos estão em fase de seleção.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Candidaturas à GNR aumentam 7,1% face ao último concurso

Cerca de um a cada cinco que fizeram a inscrição é mulher.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Polícia
Concurso
GNR - Guarda Nacional Republicana
Diário de Notícias
www.dn.pt