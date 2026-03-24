Candidato do Chega expulso do partido após detenção por suspeita de abusos sexuais da filha

O Conselho de Jurisdição Nacional do Chega decidiu expulsar o militante Ivo Ferreira Faria. De acordo com a informação divulgada pelo partido, deverá decorrer o período de sete anos até que seja admissível nova inscrição. Em causa, de acordo com o Público, está o facto de este militante ter sido detido em flagrante delito por suspeitas da prática dos crimes de pornografia de menores, abuso sexual de crianças, agravado, e ainda de devassa da vida privada, sendo vítimas a sua filha e também a sua companheira.Um comunicado da Polícia Judiciária, divulgado no sábado, dá conta, sem identificar, da detenção de um homem de 27 anos. "Foram apreendidos os equipamentos informáticos do visado, os quais foram objeto de análise pericial, vindo a identificar-se centenas de ficheiros com conteúdo compatível com pornografia de menores. Alguns desses ficheiros continham imagens de crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais explícitos", lê-se.Através de uma análise preliminar aos referidos equipamentos foi ainda possível apurar que o suspeito procedia à partilha de tais ficheiros com outros utilizadores através de plataformas digitais."Foram igualmente recolhidos fortes indícios de que o suspeito terá abusado sexualmente da própria filha, de tenra idade, partilhando ainda registos íntimos da companheira, sem o seu consentimento", diz a PJ.O Correio da Manhã avançou na segunda-feira, 23, que este homem detido pela PJ era um candidato do Chega a uma freguesia do distrito de Braga. O Público avança esta terça-feira que se trata de Ivo Ferreira Faria, candidato à União de Freguesias de Antime e Silvares S. Clemente.Após a detenção e ouvido por autoridade judiciária, o suspeito ficou em prisão preventiva.