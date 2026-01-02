Cancelada ligação marítima entre ilhas da Madeira e Porto Santo no sábado devido ao mau tempo

As viagens do navio Lobo Marinho, que assegura as ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo, programadas para sábado, 3 de janeiro, foram canceladas devido à situação de mau tempo no arquipélago, informou a concessionária da linha.A Porto Santo Line decidiu, pelo segundo dia consecutivo, não realizar a ligação por não estarem reunidas as condições de segurança para o navio e os passageiros, tendo a embarcação partida prevista do Funchal às 08h00 e regresso do Porto Santo às 18h00.O Lobo Marinho realiza na próxima segunda-feira a última viagem antes da operação de manutenção anual, ficando as ilhas da Madeira e Porto Santo sem ligação marítima regular durante cerca de cinco semanas.O arquipélago da Madeira vai estar sob avisos de mau tempo até sábado, devido à passagem da depressão Francis, com chuva, vento e agitação marítima fortes, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), sendo que as condições meteorológicas adversas estão a afetar a região desde a tarde de quarta-feira, 31 de dezembro.O IPMA colocou a costa norte, as regiões montanhosas da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso laranja devido às previsões de forte agitação marítima até às 12:00 de sábado.A capitania do Porto do Funchal já prolongou os avisos de mau tempo emitidos para o arquipélago, recomendando a toda a comunidade cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.Também o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Madeira informou que os percursos pedestres da ilha, pontos muito procurados por visitantes, continuam encerrados.Devido ao mau tempo, o Serviço Regional da Proteção Civil indicou que, desde quarta-feira e até às 12:00 de hoje, registou um total de 59 ocorrências, sendo sobretudo quedas de árvores (23) e movimentos de terras (10) que empenharam 129 operacionais e 61 meios técnicos.