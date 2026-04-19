Campanha ‘Portugal com a ACNUR’ apela à doação de IRS para ajudar refugiados

A ajuda a milhões de pessoas refugiadas pode chegar a partir de Portugal, com uma consignação na campanha do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). A ACNUR - Portugal (Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados)) tem em vigor a campanha “Só precisamos do seu X”, que reforça que “qualquer tipo de donativo e gesto solidário fará a diferença e terá um impacto real na vida das pessoas apoiadas pelo ACNUR”.Ao DN, a diretora Nacional desta entidade, Soraya Ventura, destaca que este gesto pode salvar vidas. “Quando você destina o seu IRS à ‘Portugal com ACNUR’, está estendendo a mão a alguém que perdeu quase tudo: casa, segurança, futuro. É um gesto simples, sem nenhum custo, mas que leva proteção, dignidade e esperança a famílias reais, com histórias que poderiam ser as nossas. Para você pode ser um pequeno gesto; para quem recebe, pode ser a chance de recomeçar”, frisa.Segundo o ACNUR, o aumento dos conflitos armados internacionais reforçam a importância da ajuda. É o caso da guerra em curso no Médio Oriente. O ACNUR recorda que muitas entidades internacionais sofrem com a diminuição dos financiamentos. Em 2025, cerca de 1,4 mil milhões de dólares foram cortados do seu orçamento. Na prática, significa que 11,6 milhões de refugiados foram atingidos pela falta de ajuda através desta agência ligada à Organização das Nações Unidas. Destes milhões de pessoas, a maior parte são mulheres e crianças.As estimativas oficiais mais atualizadas indicam que há mais de 123 milhões de pessoas deslocadas à força. Até o final deste ano, a previsão é de que este número suba para 140 milhões, um aumento de 33 milhões de pessoas forçadas a deixar suas vidas para trás.Na campanha do IRS, que continua até 30 de junho, a doação corresponde a 1% do rendimento. A organização esclarece que não se trata de perder dinheiro a receber: em vez de destinar o valor do imposto ao Estado, é destinado à ACNUR. Para fazer esta ação, é necessário selecionar a “Portugal com ACNUR - Fundação” na lista de entidades elegíveis durante o período de entrega do IRS, que vai até o dia 30 de junho de 2026. A agência está em Portugal desde 2021.amanda.lima@dn.pt.Portugal vai pagar 8,8 milhões de euros para não receber migrantes ao abrigo da solidariedade europeia.Brasileiras estão à frente do escritório do ACNUR em Portugal