Calor. Direção-Geral da Saúde eleva nível de risco para laranja

A DGS ativou esta sexta-feira (3 de julho) o Nível 2 - Laranja do Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde, devido às elevadas temperaturas, e que corresponde a uma situação de risco elevado para a saúde da população.“No âmbito do Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde, a Direção-Geral da Saúde (DGS), por determinação da Autoridade de Saúde Nacional, procede à elevação do nível de risco para Nível 2 – Laranja, em todo o território continental”, adiantou a entidade liderada por Rita Sá Machado em comunicado.A DGS referiu que a ativação do nível Laranja corresponde a uma situação de risco elevado para a saúde da população, determinando o reforço da coordenação entre entidades, da monitorização da situação e da capacidade de resposta dos serviços e estruturas competentes, permitindo a “rápida mobilização de recursos adicionais sempre que tal se revele necessário”.O Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde prevê quatro níveis progressivos de risco, determinados com base em indicadores epidemiológicos, meteorológicos e de procura de cuidados de saúde – Nível 0, verde de preparação; Nível 1, amarelo de vigilância reforçada; Nível 2, laranja de resposta reforçada; e Nível 4, vermelho de emergência..Onda de calor. Governo pede às autarquias e à população que ajudem os mais vulneráveis\n.Aviso vermelho em vigor até domingo alargado a 13 distritos