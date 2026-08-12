Calor coloca nove distritos sob aviso amarelo. Temperaturas chegam aos 38 graus

O aviso amarelo, devido ao calor, que abrange desde terça-feira, 11 de agosto, os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda será nesta quarta-feira (12), estendido a mais cinco distritos, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, os distritos de Bragança e Vila Real, no Norte do país, assim como os de Viseu e da Guarda, no Centro, estão sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima até às 18:00 de quinta-feira (13).

Já os distritos de Castelo Branco (Centro), Portalegre, Évora e Beja (Alentejo) e o de Faro (Algarve) estarão sob aviso amarelo a partir das 09:00 desta quarta (12) e também até às 18:00 de quinta-feira (13).

Ainda devido ao tempo quente desta quarta-feira (12), o IPMA prolongou, até às 18:00 de sexta-feira (14), o aviso amarelo para as costas Norte e Sul da Madeira e na ilha de Porto Santo.

Um aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, indica uma situação de risco para certas atividades que dependem do estado do tempo, exigindo que fique atento à evolução das condições meteorológicas.

O IPMA prevê nesta tarde o continente apresente céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade na faixa costeira do Norte e Centro e uma pequena subida da temperatura máxima no interior.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 25 graus Celsius em Viana do Castelo e no Porto e os 38 graus em Bragança, Castelo Branco, Évora e Beja.

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê céu em geral pouco nublado, com períodos de mais nebulosidade, durante a manhã e para o fim do dia, e uma pequena subida da temperatura mínima nas terras altas.

No Funchal as temperaturas máximas rondam os 28 graus e no Porto Santo os 27.