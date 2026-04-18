Uso do protestor solar é indispensável, alerta a DGS.
Uso do protestor solar é indispensável, alerta a DGS.Foto: Gerardo Santos
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Calor até terça-feira com máximas de 30 graus e alerta para radiação UV

Os termómetros podem chegar aos 30 graus nalgumas regiões, como no Alentejo.
Amanda Lima
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A subida das temperaturas já se faz sentir desde sexta-feira, 17 de abril, e deverá continuar nos próximos dias. Até terça-feira, 21 de abril, prevê-se que as temperaturas possam rondar os 30 graus em várias regiões do país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), distritos como Beja e Évora estão entre os mais afetados, com previsão de temperaturas máximas a rondar os 30 graus, especialmente no sábado.

Há um alerta para “níveis muito elevados de exposição à radiação UV”. No restante território continental, o risco deverá situar-se entre “elevado” e “muito elevado”, com temperaturas máximas entre os 25 e os 28 graus em cidades como Lisboa, Braga ou Coimbra.

Segundo o IPMA, a radiação ultravioleta divide-se em cinco níveis, entre risco baixo e extremo, sendo que os valores atualmente registados exigem cuidados redobrados. Com os elevados índices de exposição, torna-se ainda mais indispensável o uso de protetor solar, bem como a adoção de outras medidas de proteção.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou as seguintes recomendações:

- Não se esqueça de usar óculos de sol com filtro UV, roupa adequada e chapéu.
- Evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas.
- Utilize protetor solar com fator igual ou superior a 30, renovando a sua aplicação de 2 em 2 horas e, se estiver na praia ou piscina, após banhos.

Com Lusa

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