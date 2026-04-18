Calor até terça-feira com máximas de 30 graus e alerta para radiação UV

A subida das temperaturas já se faz sentir desde sexta-feira, 17 de abril, e deverá continuar nos próximos dias. Até terça-feira, 21 de abril, prevê-se que as temperaturas possam rondar os 30 graus em várias regiões do país.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), distritos como Beja e Évora estão entre os mais afetados, com previsão de temperaturas máximas a rondar os 30 graus, especialmente no sábado.Há um alerta para “níveis muito elevados de exposição à radiação UV”. No restante território continental, o risco deverá situar-se entre “elevado” e “muito elevado”, com temperaturas máximas entre os 25 e os 28 graus em cidades como Lisboa, Braga ou Coimbra.Segundo o IPMA, a radiação ultravioleta divide-se em cinco níveis, entre risco baixo e extremo, sendo que os valores atualmente registados exigem cuidados redobrados. Com os elevados índices de exposição, torna-se ainda mais indispensável o uso de protetor solar, bem como a adoção de outras medidas de proteção.A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou as seguintes recomendações:- Não se esqueça de usar óculos de sol com filtro UV, roupa adequada e chapéu.- Evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas.- Utilize protetor solar com fator igual ou superior a 30, renovando a sua aplicação de 2 em 2 horas e, se estiver na praia ou piscina, após banhos.Com Lusa.Calor extremo ameaça trabalhadores e a produtividade. ONU pede ação urgente a governos e empresas.António Lopes: "Os edifícios em Portugal não estão a ser desenhados para suportar extremos térmicos"