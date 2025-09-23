Buscas na TAP e no escritório de advogados SRS Legal por indemnização a Alexandra Reis

A TAP está esta terça-feira, 23 de setembro, a ser alvo de buscas no âmbito de um inquérito à indemnização paga a uma ex-administradora da companhia aérea, anunciou o Ministério Público. A indemnização de meio milhão de euros paga à então administradora Alexandra Reis pela sua saída da companhia está no cerne das diligências."Em causa está a investigação do processo de atribuição por parte da TAP de uma indemnização de 500 mil euros a uma vogal e membro do Conselho de Administração e Comissão Executiva da companhia aérea, na sequência da sua cessação de funções, existindo fortes indícios de que foram violadas diversas disposições legais", refere ainda em comunicado a PJ.As buscas abrangem ainda um escritório de advogados em Lisboa e "pesquisas em equipamentos informáticos da Secretaria-Geral do Governo", adianta, numa nota, a Procuradoria da República da Comarca de Lisboa.O DN confirmou que se trata da SRS Legal - que tem o irmão de Marcelo Rebelo de Sousa como fundador e senior partner -, escritório que assessorou a transportadora aérea no processo de rescisão de Alexandra Reis. "As buscas, iniciadas durante o período da manhã, ainda decorrem e estamos a colaborar com as autoridades, como sempre e como é expectável", atestou ao DN uma fonte do escritório de advogados que não quis adiantar mais detalhes. Em causa estão suspeita da prática de crimes de administração danosa, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, participação económica em negócio e abuso de poder.Ao Diário de Notícias, fonte oficial da companhia aérea refere apenas que "a TAP não comenta processos judiciais e colabora sempre com as autoridades em todas e quaisquer investigações".A PJ detalha ainda que nas diligências participam 20 inspetores e especialistas de polícia científica, bem como procuradores da República e um juiz de instrução.Em 2022 a TAP esteve envolvida numa polémica devido ao pagamento de uma indemnização de 500 mil euros à então administradora Alexandra Reis pela sua saída da companhia.Recorde-se que esta é a segunda vez que a companhia aérea nacional é alvo de buscas em 2025. No início deste ano, a TAP foi a denunciante e levou a PJ a investigar a compra de peças para motores que tinham certificados falsos.Atualizada às 12h54 com a informação de que o escritório de advogados SRS Legal também está a ser alvo de buscasCom Lusa.Rescisão da TAP com Alexandra Reis vai custar 725 mil euros à conta da tributação autónoma .Alexandra Reis não tem de devolver indemnização de 500 mil euros paga pela TAP.Polícia Judiciária faz buscas na TAP.TAPGate. Costa assume que houve violação da lei no caso Alexandra Reis