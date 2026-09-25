Fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill Gates
Fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill GatesEPA
Sociedade

Bill Gates alerta que IA é poderosa o suficiente para causar “milhares de milhões de mortes”

“Nunca houve uma arma tão poderosa como a combinação de pessoas com más intenções a utilizar as mais recentes ferramentas de inteligência artificial", considera o fundador da Microsoft.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O fundador da Microsoft alertou que a inteligência artificial (IA) é uma ferramenta “suficientemente poderosa” para dizimar uma parte substancial da humanidade.

“A IA é certamente poderosa o suficiente para provocar eventos que, sabe, causem milhares de milhões de mortes”, afirmou Bill Gates, num excerto de uma entrevista ao programa Meet the Press, da NBC, que será transmitido este fim de semana.

“Nunca houve uma arma tão poderosa como a combinação de pessoas com más intenções a utilizar as mais recentes ferramentas de IA", acrescentou o magnata norte-americano, que assim se junta a um número crescente de líderes e funcionários do setor tecnológico que alertam para os riscos existenciais da IA.

Bill Gates considera que a autorregulação não é suficiente. "É necessário que as autoridades policiais e os políticos participem na discussão sobre a forma como as salvaguardas e a monitorização devem ser implementadas. E isso precisa de ser obrigatório", vincou o magnata, que num ensaio publicado no último mês já havia defendido que os agentes mal-intencionados poderiam utilizar ferramentas de IA cada vez mais poderosas para ataques cibernéticos, fraudes, desinformação e outras formas de ataques em grande escala contra hospitais, instituições financeiras, redes elétricas e sistemas governamentais.

Silicon Valley tem intensificado os alertas sobre o potencial de danos catastróficos causados ​​pela IA, à medida que a tecnologia vai evoluindo rapidamente.

Jacob Coxon, funcionário da Anthropic PBC, demitiu-se no início deste mês e acusou os seus antigos empregadores — a Anthropic e a OpenAI — de “brincarem com as nossas vidas” ao “correrem em direção a uma IA superinteligente”.

Outro responsável da Anthropic afirmou acreditar que há mais de 10% de hipóteses de a IA eliminar todos os humanos na próxima década.

Recentemente, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, defendeu um abrandamento no desenvolvimento da IA, uma proposta que foi rapidamente apoiada por colegas como Sam Altman, CEO da OpenAI, e Elon Musk.

Fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill Gates
Líderes mundiais reúnem-se na ONU para debater guerras, clima e Inteligência Artificial
Fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill Gates
OpenAI divulgou novos casos preocupantes em modelos de Inteligência Artificial
Fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill Gates
UE vê "enormes riscos" na Inteligência Artificial e quer aliar-se a Reino Unido e Canadá pela segurança
Fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill Gates
ONU alerta que avanço da inteligência artificial coloca direitos humanos em risco
Fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill Gates
Inteligência Artificial pode aumentar produtividade nas renováveis até 25%
Fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill Gates
Universidade de Coimbra usa Inteligência Artificial para pôr travão à doença de Alzheimer
Inteligência Artificial
Bill Gates
Diário de Notícias
www.dn.pt