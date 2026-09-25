Bill Gates alerta que IA é poderosa o suficiente para causar “milhares de milhões de mortes”

O fundador da Microsoft alertou que a inteligência artificial (IA) é uma ferramenta “suficientemente poderosa” para dizimar uma parte substancial da humanidade.

“A IA é certamente poderosa o suficiente para provocar eventos que, sabe, causem milhares de milhões de mortes”, afirmou Bill Gates, num excerto de uma entrevista ao programa Meet the Press, da NBC, que será transmitido este fim de semana.

“Nunca houve uma arma tão poderosa como a combinação de pessoas com más intenções a utilizar as mais recentes ferramentas de IA", acrescentou o magnata norte-americano, que assim se junta a um número crescente de líderes e funcionários do setor tecnológico que alertam para os riscos existenciais da IA.

Bill Gates considera que a autorregulação não é suficiente. "É necessário que as autoridades policiais e os políticos participem na discussão sobre a forma como as salvaguardas e a monitorização devem ser implementadas. E isso precisa de ser obrigatório", vincou o magnata, que num ensaio publicado no último mês já havia defendido que os agentes mal-intencionados poderiam utilizar ferramentas de IA cada vez mais poderosas para ataques cibernéticos, fraudes, desinformação e outras formas de ataques em grande escala contra hospitais, instituições financeiras, redes elétricas e sistemas governamentais.

Silicon Valley tem intensificado os alertas sobre o potencial de danos catastróficos causados ​​pela IA, à medida que a tecnologia vai evoluindo rapidamente.

Jacob Coxon, funcionário da Anthropic PBC, demitiu-se no início deste mês e acusou os seus antigos empregadores — a Anthropic e a OpenAI — de “brincarem com as nossas vidas” ao “correrem em direção a uma IA superinteligente”.

Outro responsável da Anthropic afirmou acreditar que há mais de 10% de hipóteses de a IA eliminar todos os humanos na próxima década.

Recentemente, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, defendeu um abrandamento no desenvolvimento da IA, uma proposta que foi rapidamente apoiada por colegas como Sam Altman, CEO da OpenAI, e Elon Musk.