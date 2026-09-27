Biblioteca nos EUA amplia acesso digital à história partilhada entre Portugal e Brasil

Com mais de 60 mil volumes, a Biblioteca Oliveira Lima quer tornar-se mais conhecida em Portugal. Localizada na Catholic University of America, em Washington, a instituição conta com 102 anos de existência. “As pessoas não se dão conta da riqueza da biblioteca até entrarem e começarem a refletir sobre a importância deste acervo”, começa por dizer ao DN Duília de Mello, diretora da entidade.O acervo foi reunido pelo diplomata brasileiro Manuel de Oliveira Lima (1867-1928), um apaixonado pela história do Brasil e de Portugal. Para além de livros, inclui periódicos, panfletos, mapas, folhetos, cerca de 700 manuscritos e obras de arte. “Temos desde documentos históricos até pinturas notáveis do século XIX. São documentos e livros raros, incluindo exemplares dos séculos XVI e XVII, que refletem a ligação Brasil-Portugal. As pessoas ficam verdadeiramente impressionadas quando conhecem a coleção”, destaca a diretora, que é luso-descendente.Entre os itens contam-se cerca de três mil obras raras, além de crónicas da época dos descobrimentos portugueses sobre a chegada ao território brasileiro. Com uma aposta na digitalização, o objetivo é alargar o número de leitores, sobretudo em Portugal. “Os portugueses utilizam muito pouco a biblioteca. É outro aspeto que estamos a tentar melhorar, através da divulgação da Biblioteca em Portugal”, explica. A instituição passou também a marcar presença nas redes sociais, divulgando obras e curiosidades, com o objetivo de atrair mais público.Ao mesmo tempo, a diretora considera que as humanidades, em geral, estão a perder espaço na investigação. “Não é um problema específico da história Brasil-Portugal, mas das humanidades em geral. O dever da Biblioteca Oliveira Lima é não deixar cair no esquecimento a herança comum e dar a conhecer a história dos dois países às novas gerações”, sublinha. “Só assim será possível compreender o presente e refletir sobre o futuro de ambos os países, bem como o seu papel na cultura global”, acrescenta.O livro mais antigo da biblioteca é também o preferido da diretora: Paesi novamente retrovati, de 1507. “Relata as primeiras descrições europeias do território brasileiro. Quando falamos de 1507, sentimos uma grande proximidade às nossas origens, já que o Brasil tinha apenas sete anos de presença portuguesa. É muito marcante para mim, como brasileira e descendente de portugueses, ver, tocar e ler este livro, escrito em italiano. Não é uma obra exclusivamente sobre o Brasil, mas inclui referências ao território, o que a torna particularmente emocionante”, revela.Segundo Duília de Mello, nas visitas presenciais predominam investigadores norte-americanos, mas há também brasileiros e poucos portugueses - um cenário que a direção pretende alterar, a par do desafio de chegar às escolas. “Gostaríamos de ser mais utilizados pelas escolas. Os alunos do ensino secundário que realizam trabalhos de investigação poderiam recorrer mais à coleção. Esse é um desafio que ainda não conseguimos superar”, afirma.Como em muitas instituições culturais, um dos principais obstáculos é a limitação de recursos financeiros. “Temos recursos muito limitados, que são provavelmente o maior problema da biblioteca. Com mais financiamento, poderíamos oferecer bolsas de estudo, apoiar investigadores e divulgar melhor a coleção fora do meio académico”, refere.Apesar do orçamento reduzido, a biblioteca mantém planos ambiciosos, incluindo iniciativas em Portugal. “Estamos a desenvolver um projeto editorial com livros de grande formato sobre a coleção, o que poderá aumentar a notoriedade da biblioteca. Paralelamente, estamos a preparar eventos para apresentar peças do acervo, tanto em Portugal como no Brasil. Os próximos anos serão fundamentais para dar maior visibilidade à Biblioteca Oliveira Lima”, conclui. O acervo pode ser acessado gratuitamente aqui..amanda.lima@dn.pt.“Brasileiro gosta de ler, mas tem dificuldade de acesso”, diz Itamar Vieira Junior.Dia Mundial da Língua Portuguesa: MEC Livros também pode ser utilizado por quem vive em Portugal