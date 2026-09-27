Chama-se Oliveira Lima, fica em Washington e quer ter mais alcance em Portugal, principalmente através da tecnologia.
Chama-se Oliveira Lima, fica em Washington e quer ter mais alcance em Portugal, principalmente através da tecnologia. Foto: DR
Sociedade

Biblioteca nos EUA amplia acesso digital à história partilhada entre Portugal e Brasil

"As pessoas hoje, com acesso à internet, podem ter a história ao seu alcance”, explica ao DN Duília de Melo, diretora da instituição.
Amanda Lima
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