Bebé nasce no carro duas horas após mãe ter alta da maternidade de Coimbra

Um bebé nasceu na madrugada deste sábado, 1 de novembro, no carro dos pais, cerca de duas horas depois de a mãe ter estado na Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra, e enviada para casa.A mulher, grávida de 38 semanas, deixou a unidade hospitalar “por indicação médica”, segundo confirmou uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria ao Notícias ao Minuto, que deu a notícia.“Fomos acionados cerca das 02:39 para um parto já feito no carro”, relatou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, Tiago Constantino, que assistiu a mãe e o bebé no local, à Lusa.Horas antes, a grávida tinha estado na Maternidade Daniel de Matos, que pertence à Unidade Local de Saúde de Coimbra, mas regressou a casa por indicação médica por volta das 00:00.“Entretanto, a senhora voltou a sentir dores e decidiram deslocar-se novamente à maternidade, mas já não foi possível”, acrescentou o segundo comandante dos bombeiros, relatando que o parto foi realizado pelo pai “praticamente à porta de casa”. O pai não tem formação ou experiência médica.“Quer o bebé quer a mãe estavam muito tranquilos”, sublinhou.Além dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, esteve também no local uma equipa de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.A corporação partilhou uma fotografia dos operacionais que participaram na ocorrência, juntamente com a mãe e o bebé, numa rede social..Amadora-Sintra. Bebé de grávida que morreu também não sobreviveu.Redução de despesa na Saúde passará por compras centralizadas e novas regras para transporte de doentes e uso de medicamentos