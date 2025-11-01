Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A equipa de bombeiros que apoiou a família.
A equipa de bombeiros que apoiou a família.D.R.
Sociedade

Bebé nasce no carro duas horas após mãe ter alta da maternidade de Coimbra

A mulher, grávida de 38 semanas, deixou a unidade hospitalar “por indicação médica”, mas voltou a sentir dores pouco depois. Pai ajudou no parto antes de acionar os Bombeiros de Vieira de Leiria.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Um bebé nasceu na madrugada deste sábado, 1 de novembro, no carro dos pais, cerca de duas horas depois de a mãe ter estado na Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra, e enviada para casa.

A mulher, grávida de 38 semanas, deixou a unidade hospitalar “por indicação médica”, segundo confirmou uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria ao Notícias ao Minuto, que deu a notícia.

“Fomos acionados cerca das 02:39 para um parto já feito no carro”, relatou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, Tiago Constantino, que assistiu a mãe e o bebé no local, à Lusa.

Horas antes, a grávida tinha estado na Maternidade Daniel de Matos, que pertence à Unidade Local de Saúde de Coimbra, mas regressou a casa por indicação médica por volta das 00:00.

“Entretanto, a senhora voltou a sentir dores e decidiram deslocar-se novamente à maternidade, mas já não foi possível”, acrescentou o segundo comandante dos bombeiros, relatando que o parto foi realizado pelo pai “praticamente à porta de casa”. O pai não tem formação ou experiência médica.

“Quer o bebé quer a mãe estavam muito tranquilos”, sublinhou.

Além dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, esteve também no local uma equipa de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.

A corporação partilhou uma fotografia dos operacionais que participaram na ocorrência, juntamente com a mãe e o bebé, numa rede social.

A equipa de bombeiros que apoiou a família.
Amadora-Sintra. Bebé de grávida que morreu também não sobreviveu
A equipa de bombeiros que apoiou a família.
Redução de despesa na Saúde passará por compras centralizadas e novas regras para transporte de doentes e uso de medicamentos
Coimbra
Bombeiros
Parto
grávida

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt