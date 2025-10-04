Barreiro e Caldas da Rainha sem urgência de obstetrícia

Os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e do Hospital Distrital das Caldas da Rainha estão fechados este sábado, 4 de outubro, revela o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Já este domingo, 05 de outubro, a unidade hospital do Barreiro continuará sem urgência nesta especialidade.Os hospitais de Almada/Seixal, Amadora/Sintra, Braga, Santarém, São Francisco Xavier, em Lisboa, Loures e Leiria têm hoje o serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia condicionado a casos referenciados internamente ou que chegam via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, INEM ou Linha SNS24. A mesma situação aplica-se ao serviço de urgência pediátrica nas unidades de Vila Franca de Xira e Loures. Este domingo, 05 de outubro o hospital do Barreiro continuará com a urgência de obstetrícia encerrada, e junta-se o Hospital São Bernardo, em Setúbal. As unidades de Amadora/Sintra, Santarém, Abrantes, Leiria e Vila Franca de Xira só vão receber doentes referenciados na urgência de obstetrícia e ginecologia. Este condicionamento estende-se à urgência de pediatria no caso do hospital de Vila Franca de Xira..Carlos Moedas e Alexandra Leitão trocam acusações sobre tragédia no elevador da Glória.Novo modelo de urgências obstétricas prevê mover equipas de 12 maternidades e encerramento no Barreiro