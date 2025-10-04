Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O hospital tem a urgência de obstetrícia e ginecologia encerrada este sábado e também no domingo.
Sociedade

Barreiro e Caldas da Rainha sem urgência de obstetrícia

Há oito unidades hospitalares no país com serviços condicionados em obstetrícia. Duas em urgências pediátricas.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a

Os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e do Hospital Distrital das Caldas da Rainha estão fechados este sábado, 4 de outubro, revela o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Já este domingo, 05 de outubro, a unidade hospital do Barreiro continuará sem urgência nesta especialidade.

Os hospitais de Almada/Seixal, Amadora/Sintra, Braga, Santarém, São Francisco Xavier, em Lisboa, Loures e Leiria têm hoje o serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia condicionado a casos referenciados internamente ou que chegam via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, INEM ou Linha SNS24.

A mesma situação aplica-se ao serviço de urgência pediátrica nas unidades de Vila Franca de Xira e Loures. Este domingo, 05 de outubro o hospital do Barreiro continuará com a urgência de obstetrícia encerrada, e junta-se o Hospital São Bernardo, em Setúbal.

As unidades de Amadora/Sintra, Santarém, Abrantes, Leiria e Vila Franca de Xira só vão receber doentes referenciados na urgência de obstetrícia e ginecologia. Este condicionamento estende-se à urgência de pediatria no caso do hospital de Vila Franca de Xira.

Hospital
Urgência obstétrica e ginecológica
Urgência Pediátrica

