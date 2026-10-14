Sociedade
Banco Carregosa e Banco Angolano de Investimento Europa alvo de buscas
A Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária estão no terreno, revela o 'Correio da Manhã', falando de suspeitas de fraude no Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis.
O Banco Carregosa, com sede no Porto, e o Banco Angolano de Investimento Europa (BAI), em Lisboa, estão a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária, revela o Correio da Manhã.
De acordo com o jornal, "estão em causa suspeitas de fraude no Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT), que terão lesado o Estado em milhões de euros".
Ambos os bancos terão criado empresas de forma a fazer circular a propriedade dos imóveis, obtendo com isso uma isenção, acrescenta o jornal.
Além dos bancos, as buscas estão a decorrer também em empresas.
O processo corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.