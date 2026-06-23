BABELL: programa completo do festival que transforma o Porto numa cidade-livro

Entre 24 e 29 de junho, o festival literário e cultural BABELL ocupa ruas, praças, mosteiros, bibliotecas e salas históricas do Porto, numa escala pouco habitual para um evento dedicado aos livros. A ideia central é simples mas ambiciosa: fazer da literatura uma experiência urbana e coletiva, transformando a cidade numa verdadeira “cidade-livro”.Promovido pela Fundação Livraria Lello em coprodução com a Câmara Municipal do Porto, o festival nasce no contexto dos 120 anos da Livraria Lello e assenta num modelo singular: o acesso às sessões faz-se através da compra de um livro numa das livrarias aderentes da cidade, reforçando a ligação entre programação cultural, leitura e comércio livreiro.A abertura acontece a 24 de junho, com uma visita à Livraria Lello e, sobretudo, com a conferência do filósofo Byung-Chul Han no novo Jardim do Pensamento, junto ao Mosteiro de Leça do Balio. O mesmo dia encerra com uma conferência de Alberto Manguel sobre leitura e resistência.Ao longo dos dias seguintes, o programa reúne alguns dos nomes mais influentes da literatura contemporânea: Margaret Atwood (27 de junho) , Olga Tokarczuk (27 de junho), Salman Rushdie (28 de junho) , Julian Barnes , László Krasznahorkai , Javier Cercas ,Héctor Abad Faciolince, Conceição Evaristo , Milton Hatoum, Gonçalo M. Tavares, Lídia Jorge , Valter Hugo Mãe..Festival Babell: a cidade do Porto como palco, o livro como passe.BABELL surge também como um festival de pensamento, artes visuais, cinema, música e intervenção urbana. Entre os momentos mais aguardados contam-se a performance pirotécnica do artista chinês Cai Guo-Qiang na Ribeira e no Cais de Gaia, o concerto conjunto de GNR, Pedro Abrunhosa e Rui Veloso na Avenida dos Aliados, os concertos de Carminho e Bárbara Bandeira. Exposições de Daniel Mordzinski, Ana Vidigal, Kelly Santos e Silvestre Pestana, a programação infantil BIBLLIOTERRA, nos Jardins do Palácio de Cristal.Para os organizadores, BABELL pretende afirmar uma visão cultural para o Porto: cidade onde os livros saem das bibliotecas e das livrarias para ocupar o espaço público. O próprio nome remete simultaneamente para a bíblica Torre de Babel e para A Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, celebrando a diversidade linguística e cultural como valor positivo. Mais do que um festival de escritores, o projeto apresenta-se como uma experiência urbana centrada na leitura, no pensamento crítico e no encontro entre diferentes formas de criação artística, procurando posicionar o Porto entre as grandes capitais literárias europeias de 2026. 24 de junho | Quarta-feira14h30Visita à Livraria LelloVisita à histórica livraria portuense, apresentada pelo festival como símbolo da visão de "Cidade-Livro".15h30Conferência de abertura de Byung-Chul HanLocal: Jardim do Pensamento, Mosteiro de Leça do BalioO filósofo sul-coreano inaugura o novo Jardim do Pensamento com uma reflexão sobre os desafios do mundo contemporâneo.21h30Conferência de Alberto Manguel – "Leitura e Resistência"Local: Teatro RivoliO escritor argentino-canadiano percorre a história do livro e da palavra escrita como espaço de resistência cultural.25 de junho | Quinta-feiraExposições e inaugurações10h00Exposição "Colapso", de Silvestre Pestana (Galeria Municipal do Porto)Abertura ao público do Jardim do Pensamento (Leça do Balio)11h00Inauguração da exposição "Gestures of Love", de Kelly Santos (Biblioteca Municipal Almeida Garrett)12h00Inauguração da exposição "Desenhos do Cinismo e Melancolia", de Ana Vidigal (Museu Nacional Soares dos Reis)15h00Inauguração da exposição "Imagens Cativas", de Daniel Mordzinski (Centro Português de Fotografia)16h00Inauguração da exposição imersiva "Poesia Imersiva: Cego Som", com curadoria de João Habitualmente (Mosteiro de São Bento da Vitória)Conversas, cinema e música18h30Conversa-concerto com David UclésPraça da Estação de Metro da Trindade19h15Filme "Retrato de um Certo Oriente", adaptação da obra de Milton HatoumBatalha Centro de Cinema21h30Concerto de GNR, Pedro Abrunhosa e Rui VelosoAvenida dos Aliados26 de junho | Sexta-feiraExposições permanentesDurante todo o dia mantêm-se abertas:"Colapso" (Silvestre Pestana)"Gestures of Love" (Kelly Santos)"Desenhos do Cinismo e Melancolia" (Ana Vidigal)"Imagens Cativas" (Daniel Mordzinski)"Poesia Imersiva: Cego Som"Jardim do PensamentoVisitas guiadas10h00Visita guiada à exposição "Imagens Cativas" com Daniel Mordzinski11h00 e 12h00Visitas guiadas à exposição "Gestures of Love" com Kelly Santos15h30Visita guiada à exposição de Ana VidigalConversas literárias10h00Filipa Martins e Rafael Gallo12h00Bruno Vieira Amaral e Djaimilia Pereira de Almeida14h00Isabel Rio Novo e João de Melo16h00Conceição Evaristo e Milton Hatoum18h00Ana Paula Tavares e Dulce Maria Cardoso21h30Héctor Abad Faciolince e Javier CercasMúsica22h30Concertos de Carminho e Bárbara BandeiraAvenida dos Aliados27 de junho | SábadoCiclo "O Porto em 90 Minutos"09h30História do Porto, por Nuno Resende11h30Arquitetura do Porto, por Nuno ValentimProgramação infantil09h30BIBLLIOTERRAJardins do Palácio de CristalExposições e visitas10h00Continuação de todas as exposiçõesVisita guiada à mostra de Daniel Mordzinski11h00 e 12h00Visitas guiadas à exposição de Kelly SantosPerformances urbanas10h30"A Poesia está na Rua"Intervenções simultâneas nas ruas de Santa Catarina, Flores, Cedofeita e Carmelitas12h00"A Poesia ao Poder"Leituras poéticas na varanda da Câmara Municipal do PortoCinema11h15"A História de uma Serva"Primeira adaptação cinematográfica da obra de Margaret AtwoodSessões literárias16h00Margaret Atwood18h00Olga TokarczukPerformance de encerramento do dia20h15Cai Guo-QiangGrande intervenção artística na Ribeira do Porto e Cais de Gaia28 de junho | DomingoCiclo "O Porto em 90 Minutos"09h30História da Música do Porto, por Sofia Lourenço11h30Literatura do Porto, por Isabel Pires de LimaProgramação infantil09h30BIBLLIOTERRAExposiçõesMantêm-se abertas:ColapsoGestures of LoveDesenhos do Cinismo e MelancoliaImagens CativasPoesia Imersiva: Cego SomJardim do PensamentoCinema11h15"Rastros", adaptação de Olga TokarczukEncontros literários14h30Reginald Dwayne Betts16h30Julian Barnes18h30László Krasznahorkai21h30Salman RushdieModeração de Alberto ManguelColiseu do Porto29 de junho | Segunda-feiraColóquios09h00"Formar leitores para formar cidadãos: leitura e educação no século XXI"Participação de:Maria Luísa OliveiraMatilde RochaJosé AraújoConvidados:Isabel AlçadaJoão LopesNuno CratoExposiçõesMantêm-se abertas:Gestures of LovePoesia Imersiva: Cego SomJardim do PensamentoApresentações12h00Apresentação das traduções de "Doggerel", de Dwayne BettsColóquio14h00"Leitura, Cidadania & Bibliotecas"Conversas literárias17h00Gonçalo M. Tavares e Lídia JorgeLançamento editorial19h00Apresentação do novo romance de Valter Hugo MãeCom participação de Héctor Abad FaciolinceEncerramento21h30"Aparição"Monólogo criado por Luís Osório para o festival, apresentado a partir da Torre dos Clérigos .Há festivais que ocupam salas. BABELL quer tomar a cidade do Porto (e junta dois Prémios Nobel)