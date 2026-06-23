Rui Couceiro, comissário do BABELL na apresentação da programação do festival literário ( Teatro Rivoli, Porto, 31 de março de 2026)
Rui Couceiro, comissário do BABELL na apresentação da programação do festival literário ( Teatro Rivoli, Porto, 31 de março de 2026)A Raposa Branca/ BABELL
Sociedade

BABELL: programa completo do festival que transforma o Porto numa cidade-livro

Entre 24 e 29 de junho, o BABELL ocupa dezenas de espaços do Porto e de Leça do Balio com conferências, conversas literárias, exposições, cinema, concertos, performances, visitas guiadas e colóquios. O festival nasce da ambição de transformar a cidade numa plataforma de leitura, pensamento e criação artística, reunindo autores de referência mundial, artistas visuais, músicos e académicos.
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Entre 24 e 29 de junho, o festival literário e cultural BABELL ocupa ruas, praças, mosteiros, bibliotecas e salas históricas do Porto, numa escala pouco habitual para um evento dedicado aos livros. A ideia central é simples mas ambiciosa: fazer da literatura uma experiência urbana e coletiva, transformando a cidade numa verdadeira “cidade-livro”.

Promovido pela Fundação Livraria Lello em coprodução com a Câmara Municipal do Porto, o festival nasce no contexto dos 120 anos da Livraria Lello e assenta num modelo singular: o acesso às sessões faz-se através da compra de um livro numa das livrarias aderentes da cidade, reforçando a ligação entre programação cultural, leitura e comércio livreiro.

A abertura acontece a 24 de junho, com uma visita à Livraria Lello e, sobretudo, com a conferência do filósofo Byung-Chul Han no novo Jardim do Pensamento, junto ao Mosteiro de Leça do Balio. O mesmo dia encerra com uma conferência de Alberto Manguel sobre leitura e resistência.

Ao longo dos dias seguintes, o programa reúne alguns dos nomes mais influentes da literatura contemporânea: Margaret Atwood (27 de junho) , Olga Tokarczuk (27 de junho), Salman Rushdie (28 de junho) , Julian Barnes , László Krasznahorkai , Javier Cercas ,Héctor Abad Faciolince, Conceição Evaristo , Milton Hatoum, Gonçalo M. Tavares, Lídia Jorge , Valter Hugo Mãe.

Rui Couceiro, comissário do BABELL na apresentação da programação do festival literário ( Teatro Rivoli, Porto, 31 de março de 2026)
Festival Babell: a cidade do Porto como palco, o livro como passe

BABELL surge também como um festival de pensamento, artes visuais, cinema, música e intervenção urbana. Entre os momentos mais aguardados contam-se a performance pirotécnica do artista chinês Cai Guo-Qiang na Ribeira e no Cais de Gaia, o concerto conjunto de GNR, Pedro Abrunhosa e Rui Veloso na Avenida dos Aliados, os concertos de Carminho e Bárbara Bandeira. Exposições de Daniel Mordzinski, Ana Vidigal, Kelly Santos e Silvestre Pestana, a programação infantil BIBLLIOTERRA, nos Jardins do Palácio de Cristal.

Para os organizadores, BABELL pretende afirmar uma visão cultural para o Porto: cidade onde os livros saem das bibliotecas e das livrarias para ocupar o espaço público. O próprio nome remete simultaneamente para a bíblica Torre de Babel e para A Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, celebrando a diversidade linguística e cultural como valor positivo. Mais do que um festival de escritores, o projeto apresenta-se como uma experiência urbana centrada na leitura, no pensamento crítico e no encontro entre diferentes formas de criação artística, procurando posicionar o Porto entre as  grandes capitais literárias europeias de 2026.

 

24 de junho | Quarta-feira

14h30

Visita à Livraria Lello
Visita à histórica livraria portuense, apresentada pelo festival como símbolo da visão de "Cidade-Livro".

15h30

Conferência de abertura de Byung-Chul Han
Local: Jardim do Pensamento, Mosteiro de Leça do Balio
O filósofo sul-coreano inaugura o novo Jardim do Pensamento com uma reflexão sobre os desafios do mundo contemporâneo.

21h30

Conferência de Alberto Manguel – "Leitura e Resistência"
Local: Teatro Rivoli
O escritor argentino-canadiano percorre a história do livro e da palavra escrita como espaço de resistência cultural.

25 de junho | Quinta-feira

Exposições e inaugurações

10h00

  • Exposição "Colapso", de Silvestre Pestana (Galeria Municipal do Porto)

  • Abertura ao público do Jardim do Pensamento (Leça do Balio)

11h00

  • Inauguração da exposição "Gestures of Love", de Kelly Santos (Biblioteca Municipal Almeida Garrett)

12h00

  • Inauguração da exposição "Desenhos do Cinismo e Melancolia", de Ana Vidigal (Museu Nacional Soares dos Reis)

15h00

  • Inauguração da exposição "Imagens Cativas", de Daniel Mordzinski (Centro Português de Fotografia)

16h00

  • Inauguração da exposição imersiva "Poesia Imersiva: Cego Som", com curadoria de João Habitualmente (Mosteiro de São Bento da Vitória)

Conversas, cinema e música

18h30

  • Conversa-concerto com David Uclés
    Praça da Estação de Metro da Trindade

19h15

  • Filme "Retrato de um Certo Oriente", adaptação da obra de Milton Hatoum
    Batalha Centro de Cinema

21h30

  • Concerto de GNR, Pedro Abrunhosa e Rui Veloso
    Avenida dos Aliados

26 de junho | Sexta-feira

Exposições permanentes

Durante todo o dia mantêm-se abertas:

  • "Colapso" (Silvestre Pestana)

  • "Gestures of Love" (Kelly Santos)

  • "Desenhos do Cinismo e Melancolia" (Ana Vidigal)

  • "Imagens Cativas" (Daniel Mordzinski)

  • "Poesia Imersiva: Cego Som"

  • Jardim do Pensamento

Visitas guiadas

10h00

  • Visita guiada à exposição "Imagens Cativas" com Daniel Mordzinski

11h00 e 12h00

  • Visitas guiadas à exposição "Gestures of Love" com Kelly Santos

15h30

  • Visita guiada à exposição de Ana Vidigal

Conversas literárias

10h00

  • Filipa Martins e Rafael Gallo

12h00

  • Bruno Vieira Amaral e Djaimilia Pereira de Almeida

14h00

  • Isabel Rio Novo e João de Melo

16h00

  • Conceição Evaristo e Milton Hatoum

18h00

  • Ana Paula Tavares e Dulce Maria Cardoso

21h30

  • Héctor Abad Faciolince e Javier Cercas

Música

22h30

  • Concertos de Carminho e Bárbara Bandeira
    Avenida dos Aliados

27 de junho | Sábado

Ciclo "O Porto em 90 Minutos"

09h30

  • História do Porto, por Nuno Resende

11h30

  • Arquitetura do Porto, por Nuno Valentim

Programação infantil

09h30

  • BIBLLIOTERRA
    Jardins do Palácio de Cristal

Exposições e visitas

10h00

  • Continuação de todas as exposições

  • Visita guiada à mostra de Daniel Mordzinski

11h00 e 12h00

  • Visitas guiadas à exposição de Kelly Santos

Performances urbanas

10h30

  • "A Poesia está na Rua"
    Intervenções simultâneas nas ruas de Santa Catarina, Flores, Cedofeita e Carmelitas

12h00

  • "A Poesia ao Poder"
    Leituras poéticas na varanda da Câmara Municipal do Porto

Cinema

11h15

  • "A História de uma Serva"
    Primeira adaptação cinematográfica da obra de Margaret Atwood

Sessões literárias

16h00

  • Margaret Atwood

18h00

  • Olga Tokarczuk

Performance de encerramento do dia

20h15

  • Cai Guo-Qiang
    Grande intervenção artística na Ribeira do Porto e Cais de Gaia

28 de junho | Domingo

Ciclo "O Porto em 90 Minutos"

09h30

  • História da Música do Porto, por Sofia Lourenço

11h30

  • Literatura do Porto, por Isabel Pires de Lima

Programação infantil

09h30

  • BIBLLIOTERRA

Exposições

Mantêm-se abertas:

  • Colapso

  • Gestures of Love

  • Desenhos do Cinismo e Melancolia

  • Imagens Cativas

  • Poesia Imersiva: Cego Som

  • Jardim do Pensamento

Cinema

11h15

  • "Rastros", adaptação de Olga Tokarczuk

Encontros literários

14h30

  • Reginald Dwayne Betts

16h30

  • Julian Barnes

18h30

  • László Krasznahorkai

21h30

  • Salman Rushdie
    Moderação de Alberto Manguel
    Coliseu do Porto

29 de junho | Segunda-feira

Colóquios

09h00

  • "Formar leitores para formar cidadãos: leitura e educação no século XXI"

Participação de:

  • Maria Luísa Oliveira

  • Matilde Rocha

  • José Araújo

Convidados:

  • Isabel Alçada

  • João Lopes

  • Nuno Crato

Exposições

Mantêm-se abertas:

  • Gestures of Love

  • Poesia Imersiva: Cego Som

  • Jardim do Pensamento

Apresentações

12h00

  • Apresentação das traduções de "Doggerel", de Dwayne Betts

Colóquio

14h00

  • "Leitura, Cidadania & Bibliotecas"

Conversas literárias

17h00

  • Gonçalo M. Tavares e Lídia Jorge

Lançamento editorial

19h00

  • Apresentação do novo romance de Valter Hugo Mãe
    Com participação de Héctor Abad Faciolince

Encerramento

21h30

  • "Aparição"
    Monólogo criado por Luís Osório para o festival, apresentado a partir da Torre dos Clérigos

Rui Couceiro, comissário do BABELL na apresentação da programação do festival literário ( Teatro Rivoli, Porto, 31 de março de 2026)
Há festivais que ocupam salas. BABELL quer tomar a cidade do Porto (e junta dois Prémios Nobel)
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