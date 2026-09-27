Avião aterra de emergência no Porto devido a fumo na cabine

Um avião aterrou de emergência no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, devido à presença de fumo na cabine, segundo avançou o Correio da Manhã.

De acordo com este jornal, o avião, um A330 que seguia de Barcelona, em Espanha, para Boston, nos Estados Unidos, aterrou em segurança, estando no aeroporto 67 operacionais de várias corporações do distrito do Porto.

No aparelho da Delta Airlines seguiam 296 passageiros, dos quais alguns tiveram de receber assistência médica.

O Jornal de Notícias avança que os movimentos no aeroporto estiveram suspensos durante alguns minutos.