Autoridades apreendem cocaína em porta-contentores no porto de Sines. Operação está em andamento
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Autoridades apreendem cocaína em porta-contentores no porto de Sines. Operação está em andamento

Mais informações serão prestadas pela Polícia Judiciária (PJ) mais tarde.
Amanda Lima
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Buscas estão a ser realizadas num porta-contentores, onde a Polícia Judiciária (PJ) encontrou cocaína. A informação foi avançada inicialmente pela SIC Notícias e confirmada pelo DN.

A operação é realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE). Mais detalhes sobre o caso serão divulgados mais tarde pela PJ.

A embarcação Maersk Nokwanda, tem bandeira de Hong Kong terá vindo do Panamá. A suspeita é de que a droga seria partilhada em lanchas rápidas

Em atualização*

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