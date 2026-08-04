Autoridades apreendem cocaína em porta-contentores no porto de Sines. Operação está em andamento

Buscas estão a ser realizadas num porta-contentores, onde a Polícia Judiciária (PJ) encontrou cocaína. A informação foi avançada inicialmente pela SIC Notícias e confirmada pelo DN.A operação é realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE). Mais detalhes sobre o caso serão divulgados mais tarde pela PJ.A embarcação Maersk Nokwanda, tem bandeira de Hong Kong terá vindo do Panamá. A suspeita é de que a droga seria partilhada em lanchas rápidasEm atualização*.PJ apreende 197 quilos de cocaína escondidos em casco de navio\n\n.PJ apreende uma tonelada de cocaína dissimulada em sacos de açúcar no interior de contentores