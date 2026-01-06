Autocarro de matrícula portuguesa envolvido em grande acidente no sul de França. Há dois mortos confirmados

Duas pessoas morreram e 59 ficaram feridas, três delas em estado grave, em dois grandes acidentes na A63, entre Bordéus e a fronteira de Espanha, na região de Landes, que envolveram cerca de 100 viaturas, entre veículos ligeiros, camiões e dois autocarros, um dos quais com matrícula portuguesa, da empresa Flexibus.Num dos autocarros seguiam 59 pessoas e no outro duas, de acordo com o portal actu.fr, que refere ainda que as duas vítimas morreram no local do acidente, sendo um motorista do camião, que foi atropelado assim que saiu da viatura, e um outro condutor de um autocarro, não sendo para já claro se era o da viatura portuguesa.A mesma fonte revela que os acidentes registaram-se depois das 7h00 locais e terão sido causados pelo gelo que se acumulou na estrada, que originou o despiste de um camião, seguindo-se vários choques em cadeia. De acordo com o site France 3, as operações de resgate ainda decorrem e devem durar várias horas, sendo que a autoestrada não deverá reabrir antes desta noite, uma vez que de acordo com um socorrista da Proteção Civil, a situação é extremamente difícil porque "há tanto gelo que mal se consegue ficar em pé na estrada".Os passageiros dos autocarro que sofreram ferimentos leves ou estavam em estado de choque foram levados para um camião, onde receberam cobertores térmicos, sendo que ao final da manhã cerca de 60 foram levados para o centro comunitário de Saint-Geours-de-Maremne.