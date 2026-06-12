Atriz Isabél Zuaa cancela espetáculo em Guimarães e denuncia episódio de racismo

A atriz e encenadora Isabél Zuaa, conhecida pelo papel recente no premiado filme brasileiro O Agente Secreto, cancelou na noite da última quinta-feira, 11 de junho, a apresentação do espetáculo Afro Sal.Oyá, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, alegando ter sido alvo de um episódio de violência e racismo, avançou esta sexta-feira o jornal Público.De acordo com o relato da artista ao jornal, a decisão foi tomada após um incidente ocorrido nos bastidores, momentos antes da apresentação. Em vez do espetáculo, Zuaa e elementos da equipa subiram ao palco para explicar ao público as razões que motivaram o cancelamento..Em vídeo a que o DN teve acesso, vários membros da equipa artística acusam um responsável técnico de ter adotado uma postura agressiva nos momentos que antecederam a estreia e defendem que o episódio teve uma dimensão racial. "Para nós foi muito óbvio que aconteceu racismo", afirmou um dos intervenientes, acrescentando que uma situação semelhante dificilmente teria ocorrido "se fosse um homem branco neste palco".Na mesma intervenção, Isabél Zuaa relatou que um responsável técnico terá interrompido os preparativos do espetáculo e condicionado a sua realização a um pedido de desculpas da artista. "Este espetáculo não acontece se tu não fores pedir desculpa", recordou a encenadora perante o público, descrevendo a abordagem como violenta e intimidatória.Citada pelo Público, a atriz afirmou que o episódio teve impacto não apenas sobre ela, mas também sobre os restantes membros da equipa artística, razão pela qual entendeu não estarem reunidas condições para a estreia do trabalho.Segundo o mesmo jornal, o presidente executivo d'A Oficina, entidade que gere o Centro Cultural Vila Flor, criticou a utilização do palco para denunciar a situação e rejeitou a forma como o caso foi apresentado ao público.O espetáculo Afro Sal.Oyá deverá voltar a ser apresentado nos próximos meses, estando prevista uma estreia integral em novembro, no Teatro Rivoli, no Porto..Isabél Zuaa honrada por ser primeira atriz portuguesa num filme nomeado para Óscares .Documentário de brasileira que debate o silêncio colonial português concorre em festival nacional