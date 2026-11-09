Associação diz que vagas nos cuidados continuados têm vindo a piorar

A Associação Nacional dos Cuidados Continuados (ANCC) alertou esta segunda-feira, 9 de novembro, que a falta de vagas tem vindo a piorar, sobretudo em Lisboa, e desafiou o Governo a pagar um “valor justo” para voltar a trazer para a rede camas que encerraram.

“O Governo, se tivesse interesse, podia tentar recuperar camas que encerraram, voltar a trazê-las para a rede, pagando um valor justo. Era uma forma de ajudar a resolver o problema”, disse à Lusa o presidente da associação, José Bourdain, que falava a propósito do relatório da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), divulgado esta segunda-feira pelo jornal Público, que indica que no final do ano passado mais de 1.900 pessoas aguardavam por vaga nos cuidados continuados.

Segundo o documento, no final de 2025, a espera por uma vaga numa Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) era superior a um ano (369 dias) na Grande Lisboa. Considerando todas as respostas, aguardavam vaga 1.937 utentes, dados que segundo a associação já estão há muito desatualizados.

“As coisas pioraram, sobretudo em Lisboa Vale do Tejo”, disse José Bourdain, que apontou melhorias apenas nas regiões Norte e Centro.

Os dados divulgados pela ANCC em setembro indicavam que, nos últimos cinco anos, tinham fechado mais de 750 camas nas unidades de cuidados continuados, 260 das quais este ano.

O problema agravou-se este ano quando muitas obras que se tinham candidatado ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) acabaram por ficar de fora das verbas deste plano por não terem cumprido os prazos.

“O Governo podia aproveitar as candidaturas que foram aprovadas no PRR, mas que não avançaram, e podia meter lá dinheiro do Orçamento de Estado, do Portugal 2030 ou dinheiro do jogo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que sempre foi e continua a ser usado para a construção de equipamentos sociais na área da saúde”, afirmou o responsável, acrescentando: “é uma questão de vontade política”.

O Governo tinha aprovado uma linha de financiamento até 200 milhões de euros para assegurar a conclusão de obras e projetos do PRR que não ficaram concluídos nos prazos previstos, mas José Bourdain diz que, no que se refere aos cuidados continuados, desconhece que tenha havido evolução.

“Eu tenho uma obra do PRR nessas circunstâncias, que é a chamada habitação cooperativa. Estamos a construir 16 apartamentos e, até agora, nada. O governo disse que ia passar estas obras para o Portugal 2030, mas até agora ninguém nos disse rigorosamente nada”, afirmou.

José Bourdain alertou ainda para o peso dos chamados casos sociais nos cuidados continuados, lembrando que não é só nos hospitais que estes casos estão.

Há cerca de dois anos, a ANCC apresentou dados que indicavam que mais de 30% dos utentes que estavam nos cuidados continuados eram “casos sociais” que acabavam por ocupar lugares que poderiam ser usados por utentes que estão nos hospitais com alta clínica a aguardar vaga.