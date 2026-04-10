Associação Crescer inaugura novo restaurante na Amadora para integrar pessoas em situação de vulnerabilidade

A Associação Crescer apresentou à imprensa nesta sexta-feira, 10 de abril, o novo espaço do "É um Restaurante", mais recente projeto gastronómico, instalado no Parque Central da Amadora. O espaço abre ao público no próximo dia 15 e é mais um passo na aposta da organização na restauração como via de integração profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade."Temos aqui duas vertentes muito importantes, que é a gastronomia, e outra que não deixa de ser menos importante, que é social e comunitária”, começou por dizer o chef Nuno Dias, responsável pela cozinha do "É um Restaurante", onde trabalham formandos em processo de reintegração, acompanhados por uma equipa técnica. “Em seis meses, ou estão preparados para o mercado, ou estarão preparados para eu assinar um contrato com eles”, afirmou..Trata-se do sexto projeto do género desenvolvido pela Crescer desde 2019, desta vez em parceria com a Câmara Municipal da Amadora. O objetivo mantém-se o mesmo das outras iniciativas: criar oportunidades concretas de formação e emprego para pessoas que se encontram ou estiveram em situação de sem-abrigo, através de uma experiência real de trabalho em contexto de restauração.Na curadoria gastronómica, Nuno Dias é responsável por uma carta assente na cozinha portuguesa contemporânea, com influências internacionais, frutos de nove anos em que comandou restaurantes entre a Austrália e o Canadá. “É um restaurante de cozinha portuguesa contemporânea, não tradicional, com uma cara lavada”, explicou, acrescentando que a oferta será dinâmica: “Vou mudar a carta constantemente. Quando vier a primavera, vem outra carta, quando vier o verão vem outra e por aí vai.”.Presente na inauguração, o presidente da Câmara Municipal da Amadora, Vítor Ferreira (PS), destacou o investimento municipal de cerca de 750 mil euros na requalificação do espaço, sublinhando a importância do projeto para a cidade. “É um espaço idílico, que traz memórias para a Amadora e, ao mesmo tempo, um projeto social de inclusão”, afirmou, acrescentando que iniciativas semelhantes da Crescer “têm provas dadas” e que este poderá tornar-se “um espaço de referência”.Também discursou na inauguração o diretor executivo e um dos três fundadores da associação, Américo Nave, que enquadrou a iniciativa no percurso da Crescer, que celebra 25 anos em junho. “O que gostaríamos deste restaurante é provar que pessoas que estão em situação de vulnerabilidade são pessoas com competências”, afirmou. E acrescentou: “Este é um projeto que tenta colocá-las num ambiente profissional, a servir e a cuidar de clientes.”.A partir do próximo dia 15, o "É um Restaurante" irá funcionar de quarta-feira a domingo, entre o meio-dia e as 23h00. Com uma proposta que combina tradição e modernidade - incluindo pizzas em forno de lenha e outros petiscos - o espaço é mais um exemplo do modelo da associação, que desde 2016 cruza gastronomia e inclusão social, agora com chegada à Amadora, num contexto urbano marcado pela diversidade cultural.Isso porque a cidade deverá ainda acolher, em setembro, mais uma edição do festival gastronómico “É um encontro”, também desenvolvido em parceria com a Crescer, no Parque Central. A iniciativa reúne diferentes comunidades através da comida, refletindo a realidade multicultural do concelho, onde vivem mais de uma centena de nacionalidades.. “Somos uma cidade muito multicultural, temos 110 nacionalidades a viver cá”, Vítor Ferreira, que vê neste tipo de projetos uma forma de valorizar essa diversidade. “Esta parceria [com a Crescer] é um motivo de muito orgulho para a cidade da Amadora”, acrescentou o Presidente da Câmara.Confira mais fotos do novo É um Restaurante pelas lentes do fotojornalista do DN, Leonardo Negrão.Vila Vita Parc reforça aposta na gastronomia e na comunidade.Kitchen Dates: Encontros à mesa para promover a literacia alimentar