"As praias são públicas. Não aos reis!". Protesto reúne centenas de pessoas em Setúbal (veja imagens)

"As praias são do povo. Não passarão". "As praias são públicas. Não aos reis!". "Deslarrrguem a Arrábida". Estas foram algumas das frases nos cartazes utilizados no protesto em Setúbal este domingo, 19 de julho. O movimento "Deslarrrguem a Arrábida" saiu às ruas mais uma vez para marcar posição contra a tentativa de provatização das praias da região.Como o DN revelou na edição de sexta-feira, o Ministério do Ambiente reitera que praias "integram o domínio público marítimo". Autarquia de Setúbal acredita na justiça para assegurar o interesse público no litígio que opõe os proprietários da Herdade da Comenda e o Estado.Veja mais fotos do protesto:.Arrábida. Governo reafirma que praias são públicas e Câmara de Setúbal confia na justiça para travar privatização .A polémica dos guarda-sóis em frente às concessões. O que dizem autoridades e concessionárias?