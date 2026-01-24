Armas, escudos antimotim e muito material de propaganda. Vídeo mostra o que foi apreendido ao grupo 1143

A Polícia Judiciária apreendeu um vasto conjunto de armas e material de propaganda extremista no âmbito da Operação Irmandade, que levou à detenção de dezenas de elementos do grupo neonazi 1143.Entre o material apreendido durante as 65 buscas domiciliárias e não domiciliárias destaca-se propaganda e merchandising associados à ideologia de extrema-direita violenta, de inspiração neonazi e fascista, incluindo símbolos, publicações e imagens, algumas das quais com referências ao antigo ditador António de Oliveira Salazar, conforme visível num vídeo recolhido pela Polícia Judiciária. Também é visível material com associação de Maomé (profeta central do Islão) à pedofilia.. No plano das armas, a PJ encontrou uma arma de fogo de calibre 7,62 mm na residência de um dos arguidos - Paulo Martins, conhecido por “Máquinas -, referenciado por ameaças a imigrantes e jornalistas nas redes sociais. Em Faro, na casa de outro arguido, Rúben Morgadinho, foi apreendida uma arma de fogo modificada, de canos serrados e duplo cano, acompanhada por seis cartuchos. Várias munições foram igualmente encontradas em casas de outros arguidos.As buscas permitiram ainda a apreensão de soqueiras metálicas, consideradas armas proibidas, incluindo as que estavam na posse de um agente da PSP e de um sargento da Força Aérea, ambos indiciados por crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência.Na residência de um militar foram também recolhidos nove escudos antimotim com a inscrição “1143”, utilizados em vídeos do grupo, nos quais surgem marchas encapuzadas e palavras de ordem de cariz paramilitar. No total, os 37 detidos foram indiciados por 94 crimes, tendo o juiz decretado este sábado prisão preventiva para cinco deles, entre os quais o alegado atual líder, Gil “Pantera” Costa, que substituiu Mário Machado, que se encontra a cumprir pena de prisão..Grupo 1143. Juiz implacável: "A anterior liderança e a atual estão presas; aguardemos a próxima, se existir".Uma radiografia ao Grupo 1143 — Origens, protagonistas, ambições e modus operandi, em 10 pontos